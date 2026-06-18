Опыт Кыргызстана в криптосфере заинтересовал вьетнамского гиганта ROX Group

Глава Национального агентства по виртуальным активам и блокчейн-технологиям при Президенте КР (НАВА) Фархат Иминов встретился с основателем крупной вьетнамской корпорации ROX Group Чан Ань Туаном. Стороны обсудили перспективы технологического партнерства и реализацию текущих инвестиционных проектов.

В ходе встречи Фархат Иминов подробно рассказал о целях и задачах недавно созданного агентства. Он подчеркнул, что ключевая миссия НАВА - это формирование эффективной системы госрегулирования рынка криптоактивов, а также создание прозрачных и привлекательных условий для блокчейн-экосистемы. В числе приоритетов ведомства глава агентства назвал привлечение профильных инвестиций, выстраивание диалога с международными партнерами и приведение национального законодательства в соответствие с мировыми стандартами.

Со своей стороны основатель ROX Group Чан Ань Туан высоко оценил сформированную в Кыргызстане нормативно-правовую базу, регулирующую криптоиндустрию. По его словам, высокая динамика развития этого сектора в республике вызывает большой интерес у вьетнамского бизнеса, а опыт КР может быть полезен при формировании аналогичного рынка во Вьетнаме.

Глава зарубежной корпорации также проинформировал о ходе реализации текущих инвестпроектов ROX Group в Кыргызстане, которые охватывают сферу жилищного строительства и сектор возобновляемой энергетики (ВИЭ).

Подводя итоги встречи, Фархат Иминов выразил уверенность, что вливание вьетнамского капитала в зеленую энергетику укрепит энергетический потенциал Кыргызстана. Он также добавил, что проекты ROX Group открывают отличные возможности для высокотехнологичного взаимодействия - в частности, для запуска совместных проектов по токенизации реальных активов (RWA - Real World Assets).