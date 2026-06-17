Портфель с двойным дном, или реформы министра просвещения

Министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева - фигура, вызывающая сегодня в обществе больше вопросов, чем ответов. Ее энергичные реформы (12-летка, отмена классно-урочной системы, деликатная тема закрытия классов с русскоязычным обучением) раскалывают родительское и учительское сообщества. Но пока эксперты спорят о педагогической целесообразности нововведений, а министр обосновывает свои идеи ссылками на некий зарубежный опыт, все чаще среди экспертов звучит мнение, а не срывает ли Догдуркуль Кендирбаева политику президента Садыра Жапарова руководствуясь своими убеждениями? И своими ли убеждениями она руководствуется, задается вопросом издание AsiaToday.

Как пишут авторы их статьи, в предыдущих материалах они попытались разобраться в природе противоречивых заявлений министра просвещения Догдуркуль Кендирбаевой. На этот раз попытаемся ответить на главный политический вопрос: на кого на самом деле работает глава ведомства - на президента Садыра Жапарова или на внешних грантодателей?

НПО-досье министра

Начнем с фактов, которые в официальной биографии министра Кендирбаевой обычно упакованы в скромную строчку "опыт работы в международных проектах". Не секрет, что министр долгое время работала в Международном общественном фонде "Инициатива Розы Отунбаевой". Однако она возглавляет еще и своё собственное НПО. Но обо всем по порядку.

Международный общественный фонд "Инициатива Розы Отунбаевой" начал свою деятельность в январе 2012 года для инициирования и реализации программ и проектов, которые будут способствовать социальному, политическому, экономическому и экологическому развитию Кыргызской Республики, отмечает издание.

Согласно учредительных документов министр Догдуркуль Кендирбаева числилась его руководителем наряду с Жибек Абдыкеримовной Койчукуловой (исполнительный директор) и Айгерим Дайыровной Узбековой (финансовый управляющий).

В разное время партнерами и спонсорами фонда были Посольство Китая, Союз муниципалитетов тюркского мира (TDBB), Фонд Ага Хана, различные структуры ООН ("ООН-женщины", Продовольственная и сельскохозяйственная организация, Программа развития), Гражданская платформа, Camp Alatoo, Фонд Миндеру Австралия, USAID, Посольства США и Китая, Правительства Японии, Канады и Великобритании, Союз муниципалитетов тюркского мира (TDBB), Корпус мира, Институт Конфуция.

Информационную поддержку оказывали Турецкое агентство - ТИКА, Кут Билим, Настоящее время, Нарын ТВ, Талас Байрагы, Тенир-Тоо, ЭлТР, печально известные Азаттык и Kloop.kg).

Из перечня партнеров уже ясно, чьими убеждениями руководствовались уже тогда представители фонда Отунбаевой и будущий министр просвещения Кендирбаева.

Помимо создания центров развития детей и молодежи были проекты повышения гендерной чувствительности и потенциала лидеров местных сообществ, проведению тренингов по инновационным педагогическим технологиям для учителей, изучалась деятельность судов аксакалов, продвигались вопросы гендерно-чувствительного и ориентированного на людей правосудия и конечно же издательская деятельность (особенно полезными для школьников почему-то выбрали книги "О государственном управлении" Си Цзиньпина, издававшиеся в нескольких томах).

К слову именно в "Фонде инициативы Розы Отунбаевой" звезда Догдуркуль Кендирбаева ярко проявилась, что очевидно стало следствием избыточного общения с канадскими и американскими дипломатами. В 2019 году разгорелся скандал, после которого министр культуры чуть не лишился должности, а директор музея был уволен. Тогда в Бишкеке проходила выставка "Феминалле", где в числе экспонатов была очень нескромно одетая датская художница, вызвавшая негодование общественности. Несмотря на все это Кендирбаева высказалась в защиту выставки и осудила ее критиков, назвав реакцию жителей и гостей Бишкека свидетельством снижения уровня образованности и культуры. То есть культура в ее представлении оказалась несовместима с традициями кыргызов.

Согласно открытым данным министр Кендирбаева продолжает (или как минимум до недавнего времени) владеть и руководить собственной сетью НПО. Речь идет о "Ассоциации неправительственных и некоммерческих организаций" и еще как минимум семи структурах (от "Глэмпинг Иссык-Куль" до региональных отделений ассоциаций в Баткене и Нарыне). И если верить открытой информации у семи из этих организаций четко фиксируются зарубежные источники финансирования. Отталкиваясь от все тех же открытых данных партнерами Кендирбаевой по являются Токтокан Мамбетова, Калипа Орозанкулова, Токтокан Боромбаева, Канышай Мусалиева, Мария Даутова, Турсункул Карачалов.

Возникает конфликт интересов, о котором в цивилизованных странах говорят прямо. Как может чиновник, сидящий в правительственном кресле, одновременно управлять организациями, получающими гранты от посольств США, Канады, Китая, структур ООН и целого списка структур с сомнительным прошлым и настоящим? Чьи методички ложатся на стол разработчикам школьных стандартов: Министерства или доноров из-за рубежа? Как такое совмещение стало возможным, учитывая явные коммерческие интересы и иностранное финансирование?

Идеологический разрыв с президентом

На фоне противоречивых заявлений, сбивающих с толку многих экспертов, отслеживающих образовательную реформу самое парадоксальное - это расхождение курса министра с публичной политикой главы государства Садыра Жапарова. Президент, понимая экономическую зависимость от трудовой миграции, лично лоббирует строительство центров с русскоязычным обучением. Для него русский язык - это инструмент выживания тысяч кыргызстанских семей и мост для денежных переводов в бюджет.

Кендирбаева же фактически саботирует эту линию. Ее первое предложение на посту - закрыть русские классы на селе. Ее риторика: "Зачем нам российские учителя, когда есть волонтеры "Корпуса мира" (структура США)".

Так может корень убеждений министра стоит искать как раз в том самом скандале в 2019 году во время ууже упомянутой выставки "Феминалле"?

То есть традиционная кыргызская мораль, по версии госпожи Кендирбаевой, - это признак необразованности? А "продвинутая" европейская эстетика - это то, чему надо учить наших детей? Сегодня то же самое происходит в образовании: "зарубежный опыт" для нее важнее запроса собственного общества.

Главные вопросы

Государство тратит огромные деньги на реформы и развитие страны. Параллельно сеть НПО министра продолжает получать гранты от западных посольств, а сама министр ведет свою игру и игнорирует поручения президента.

Кто из партнеров и финансовых доноров фонда Отунбаевой и сети НПО министра Кендирбаевой платит за смену образовательной парадигмы в Кыргызстане? Мы не утверждаем, что это прямой заказ. Но мы констатируем: Догдуркуль Кендирбаева работает так, будто ее работодатели находятся не в Бишкеке, а как минимум в европейских офисах. В то время как Президент Жапаров думает о выживании страны и ее будущем, министр просвещения, прикрываясь личными убеждениями, методично внедряет в головы детей стандарты, оплаченные иностранными грантами.

В связи с этим, хотелось бы адресовать вопросы к Администрации президента, Министерству юстиции и ГКНБ: допустимо ли совмещение госдолжности с руководством структурами, имеющими иностранное финансирование? И какие ценности хотят вложить в детские головы?