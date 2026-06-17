"China Nerin Engineering выступит EPC-подрядчиком на руднике Тоголок"

Китайская инжиниринговая компания China Nerin Engineering Co., Ltd. привлечена в качестве EPC-подрядчика для строительства ключевых производственных объектов золоторудного месторождения Тоголок.

Как сообщил Председатель Правления ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани" Канимет Токтосунов, по итогам открытого конкурса компания China Nerin Engineering была выбрана для реализации проекта строительства "под ключ" золотоизвлекательной фабрики, хвостохранилища, вахтового поселка и других объектов инфраструктуры будущего рудника.

"Для строительства производственного комплекса Тоголока был проведен открытый конкурс. Победителем стала компания China Nerin Engineering, обладающая значительным международным опытом реализации аналогичных проектов. Компания будет реализовать проект на условиях EPC-контракта, предусматривающего выполнение полного комплекса работ - от проектирования и поставки оборудования до строительства, монтажа и ввода объектов в эксплуатацию", - отметил Канимет Токтосунов.

По его словам, строительство основных производственных объектов планируется завершить в течение двух лет.

В рамках EPC-контракта China Nerin Engineering осуществит строительство золотоизвлекательной фабрики, хвостохранилища, вахтового поселка и других объектов производственной и социальной инфраструктуры месторождения Тоголок по принципу "под ключ".

Глава компании отдельно подчеркнул, что China Nerin Engineering выступает исключительно в качестве подрядной организации и не участвует в разработке месторождения.

"Хотел бы особо отметить, что китайская компания является только подрядчиком по строительству объектов. Она не будет участвовать в добыче золота. Разработку месторождения Тоголок собственными силами будет осуществлять "Кумтор Оперейтинг Компани", - подчеркнул Канимет Токтосунов.

В ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани" сообщили, что China Nerin Engineering работает с 1986 года и обладает значительным опытом реализации крупных промышленных проектов по всему миру. Компания специализируется на проектировании и строительстве объектов горнодобывающей промышленности, энергетики, транспортной и промышленной инфраструктуры. За годы работы China Nerin Engineering успешно реализовала проекты в России, Казахстане, Австралии, Канаде, Германии, Турции, Чили, Египте, Южно-Африканской Республике и Республике Корея.

Напомним, месторождение Тоголок является одним из крупнейших инвестиционных проектов ЗАО "Кумтор Голд Компани". Его освоение осуществляется полностью за счет собственных средств компании без привлечения иностранных инвестиций и заемного финансирования. Балансовые запасы месторождения составляют 19 тонн 928 килограммов золота.