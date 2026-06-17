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В Бишкеке вспомнят женщин-героев Великой Отечественной войны

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В Русском доме в Бишкеке 18 июня в 15:00 состоится встреча "Женское сердце войны", посвященная вкладу женщин в Победу в Великой Отечественной войне. Мероприятие пройдет в преддверии 85-й годовщины начала войны и станет частью акции "Свеча памяти", которая охватит населенные пункты по всему Кыргызстану.

Организатором встречи выступила лауреат специального приза конкурса "Территория молодежных идей", активистка поискового движения "Память народа - Эл эстейт" Варвара Матвеева.

Участники поисковых отрядов и движения "Волонтеры Победы" расскажут о подвигах советских женщин на фронте и в тылу, а также о выдающихся женщинах Кыргызстана, среди которых Токтогон Алтыбасарова, Евдокия Пасько, Галина Рахимова, Рафа Айдарбекова и Керимбюбю Шопокова.

"Проект "Женское сердце войны" посвящен женщинам военного поколения - тем, кто сражался с оружием в руках, спасал жизни, растил детей в годы войны, ждал своих близких и своим трудом приближал долгожданную Победу", - отметила Варвара Матвеева.

Акция "Свеча памяти" пройдет в канун 85-летия начала Великой Отечественной войны. В Бишкеке, Оше, Караколе, Таласе, Нарыне, Сокулуке, Панфиловском, Уч-Коргоне, Манасе и других населенных пунктах тысячи людей зажгут свечи в память о земляках, погибших на фронтах. В этом году особое внимание организаторы уделят подвигу женщин военного поколения.

Вход на встречу свободный.


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URL: https://www.vb.kg/459427
Теги:
ВОВ, День Победы, Кыргызстан, женщины
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