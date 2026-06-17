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Сотрудники УВД задержали жителя Каракола за растление несовершеннолетних

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В Караколе задержан подозреваемый в систематическом вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, оперативная информация о том, что на территории города местный житель занимается содействием проституции, поступила в милицию 7 мая 2026 года. Факт был зарегистрирован в Журнале учета информации (ЖУИ), а в ходе досудебной проверки оперативники установили личность подозреваемого им оказался 31-летний житель Каракола Б.Н. Уже на следующий день, 8 мая, материалы зарегистрировали в Едином реестре преступлений (ЕРП) и возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК КР.

17 мая примерно в 02:40 ночи сотрудники уголовного розыска провели рейд в одной из квартир в микрорайоне Каракола, где пресекли факт противоправных действий. Силовики установили, что Б.Н. принуждал 16-летнюю девушку к оказанию интимных услуг клиенту гражданину Л.Т., 1996 года рождения. В ходе допроса в присутствии законного представителя несовершеннолетняя потерпевшая заявила, что подозреваемый принуждал ее к этой деятельности систематически.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий и анализа переписок в мессенджерах выяснилось, что Б.Н. регулярно предлагал клиенту Л.Т. и других несовершеннолетних девушек. Милиции удалось установить личность еще одной несовершеннолетней пострадавшей, которая на допросе в присутствии родителей подтвердила, что также регулярно подвергалась давлению и принуждению со стороны задержанного.

Сам подозреваемый попытался скрыться, однако 21 мая 2026 года оперативники Каракольского ОВД задержали Б.Н. на территории Бишкека. Решением Каракольского городского суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В настоящее время следственные действия продолжаются, милиция устанавливает другие возможные эпизоды преступной деятельности.


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URL: https://www.vb.kg/459431
Теги:
задержание, Каракол, несовершеннолетние, проституция, милиция
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