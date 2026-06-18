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Перед отпуском кыргызстанцам советуют проверить статус медстраховки

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Фонд обязательного медицинского страхования напомнил гражданам и гостям Кыргызстана о правилах получения медицинской помощи в период летних каникул и отпусков.

Как отметили в ФОМС, экстренная и неотложная медицинская помощь при состояниях, угрожающих жизни и здоровью человека, оказывается бесплатно всем пациентам независимо от наличия медицинской страховки.

К экстренным случаям относятся тяжелые травмы, острые отравления, потеря сознания, сердечные приступы и другие состояния, требующие немедленного вмешательства врачей. В таких ситуациях бригады скорой помощи и приемные отделения больниц обязаны оказать помощь и стабилизировать состояние пациента бесплатно.

Однако после устранения угрозы жизни и перевода пациента в профильное отделение для дальнейшего лечения начинают действовать стандартные правила Программы государственных гарантий.

В ФОМС пояснили, что пациентам без полиса обязательного медицинского страхования при продолжении лечения в стационаре придется оплатить максимальную сумму сооплаты, которая составляет от 8 400 до 14 310 сомов.

Для застрахованных граждан размер сооплаты значительно ниже - от 840 до 1 510 сомов. Для отдельных льготных категорий медицинская помощь может предоставляться бесплатно.

В связи с этим Фонд ОМС рекомендует гражданам заранее проверить статус своей медицинской страховки перед поездками и отдыхом. Сделать это можно через мобильное приложение "Тундук", на сайте ФОМС или по круглосуточному номеру горячей линии 113.


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URL: https://www.vb.kg/459433
Теги:
ФОМС, Кыргызстан, здоровье, Летние каникулы
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