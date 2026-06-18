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В Таласе делают ставку на засухоустойчивую кукурузу для производства силоса

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В Бакай-Атинском районе Таласской области в текущем году особое внимание уделяется расширению посевов зерновых культур, в частности кукурузы. Это направление признано более выгодным для местных фермеров по сравнению с возделыванием других кормовых культур, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства КР.

По данным Бакай-Атинского районного управления аграрного развития, общая площадь пашни в районе составляет 25 тысяч гектаров, из которых под кукурузу в этом сезоне отведено 238 гектаров. Главное преимущество этой культуры - высокая продуктивность: с одного гектара аграрии получают от 60 до 70 тонн готового силоса.

Своим успешным опытом выращивания поделился местный фермер Муктар Акматалиев. В своем хозяйстве он сделал ставку на импортный сорт "Лимагрейн", предназначенный именно для производства качественного силоса. По словам растениевода, данный сорт идеально подходит для климатических условий региона, поскольку отличается высокой засухоустойчивостью, не требует обильного полива и при этом обеспечивает стабильно высокий урожай.


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URL: https://www.vb.kg/459434
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