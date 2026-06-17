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Путин на форуме "РФ-АСЕАН": "Сегодня перед нами стоят новые задачи"

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- Виктория Гунгер
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Форум, собравший в Казани ведущих представителей бизнес-сообществ России и государств – членов АСЕАН, имеет особое значение, так как российско-асеановским отношениям в этом году исполняется 35 лет - отметил Владимир Путин в приветствии участникам и гостям.

"Сегодня перед нами стоят новые задачи. Среди них – активное внедрение цифровых продуктов на основе искусственного интеллекта, формирование устойчивых цифровых платформ. Широкие перспективы открываются в области энергетической и продовольственной безопасности, обмена передовыми технологиями, сотрудничества в сфере мирного атома, транспорта и логистики. Важно, что в тех же направлениях работают наши партнеры по Шанхайской организации сотрудничества, Евразийскому экономическому союзу и другим объединениям, представители которых присутствуют на форуме", - подчеркнул глава РФ.

Владимир Путин также выразил уверенность, что решения саммита обеспечат возможности для дальнейшего продвижения взаимовыгодной торговли, инвестиций, промышленной кооперации, расширения прямого диалога предпринимательских сообществ и тем самым будут содействовать социально-экономическому развитию государств.

Отметим, форум "Россия-АСЕАН" проходит в столице Татарстана городе Казань с 17 по 19 июня.

VB.KG – информационный партнер мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/459438
Теги:
Россия, форум, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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