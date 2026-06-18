МДС призвал усилить гарантии защиты бизнеса и инвесторов в Кыргызстане

16 июня 2026 года исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков принял участие в заседании Консультативного совета по защите прав предпринимателей и инвесторов при Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики под председательством заместителя Генерального прокурора Кыргызской Республики Залкарбека Акназарова.

В заседании также приняли участие первый заместитель Торага Жогорку Кенеша КР Медербек Алиев, депутаты Жогорку Кенеша КР, представители Национального агентства по инвестициям при Президенте КР, Министерства экономики и коммерции, Генеральной прокуратуры КР, а также других государственных органов и бизнес-ассоциаций.

Выступая от имени бизнес-сообщества, Аскар Сыдыков приветствовал продолжение работы Консультативного совета и отметил важность данной площадки для укрепления диалога между государственными органами и предпринимательским сектором.

"Для бизнеса крайне важно наличие постоянной и эффективной площадки, где можно открыто обсуждать системные вопросы защиты прав предпринимателей и инвесторов. Мы приветствуем возобновление активной работы Консультативного совета и готовы участвовать в реализации решений, направленных на улучшение инвестиционного и делового климата страны", - отметил Аскар Сыдыков.

В ходе заседания МДС представил ряд предложений, выработанных бизнес-сообществом.

В частности, было предложено усилить надзор за соблюдением требований законодательства при разработке и принятии нормативных правовых актов, включая соблюдение сроков общественного обсуждения, проведение анализа регулятивного воздействия (АРВ), а также обеспечение полноценного участия представителей бизнеса в нормотворческом процессе.

Отдельное внимание было обращено на необходимость оценки проектов нормативных правовых актов на предмет их соответствия принципам добросовестной конкуренции и рыночной экономики.

МДС также поднял вопрос практики исполнения отдельных актов прокурорского реагирования, предусматривающих введение дополнительных обязательств для субъектов предпринимательства. Отмечено, что представители бизнеса регулярно обращаются с вопросами относительно исполнимости отдельных требований и их соответствия действующему законодательству.

В рамках обсуждения вопросов защиты предпринимателей от необоснованного давления правоохранительных органов МДС предложил провести анализ экономического ущерба, наносимого экономике страны в результате незаконного возбуждения уголовных дел, необоснованных задержаний, заключения под стражу, изъятия документов и иных действий, негативно влияющих на деятельность бизнеса.

Кроме того, подчеркнута необходимость дальнейшей реализации указов Президента Кыргызской Республики, направленных на защиту прав собственности предпринимателей, включая внедрение принципа "один следственный орган по экономическим преступлениям" и отказ от количественных показателей оценки эффективности деятельности правоохранительных, фискальных и контролирующих органов.

Отдельным предложением стало проведение мониторинга уголовных дел экономической направленности, которые длительное время остаются без процессуального завершения. По мнению бизнеса, подобные ситуации создают правовую неопределенность для предпринимателей и сохраняют риски дальнейшего давления на хозяйствующие субъекты.

Международный деловой совет выразил поддержку Плану мероприятий, представленному в рамках заседания Консультативного совета, и подтвердил готовность содействовать его практической реализации совместно с государственными органами и другими представителями бизнес-сообщества.

"Эффективная защита прав собственности, верховенство права и предсказуемость регулирования являются ключевыми условиями для привлечения инвестиций, развития предпринимательства и устойчивого экономического роста Кыргызстана", - подчеркнул Аскар Сыдыков по итогам заседания.