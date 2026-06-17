Вопросы изменения советских и русскоязычных наименований населенных пунктов в республике постепенно переходят из плоскости локального благоустройства в сферу долгосрочного проектирования национальной идентичности.

Дискуссия вокруг изменения наименований географических объектов и элементов городской инфраструктуры в странах Центральной Азии приобретает устойчивый характер. Локальные решения местных представительных и исполнительных органов власти все чаще становятся триггерами для анализа внутренней политики региона. Очередным поводом для активизации экспертного обсуждения послужили нормативные акты акиматов и маслихатов Абайской области Казахстана, утвердившие изменение ряда внутригородских названий в городе Аягоз и поселке Жезкент (в частности, "Зелёного переулка" и улицы Советской).

Как отмечают аналитики, подобные шаги на востоке страны являются частью системного тренда, регулярно затрагивающего не только отдельные улицы, но и крупные урбанистические центры со сложной многослойной историей - Петропавловск, Павлодар и Уральск. Официальный курс на постепенное обновление топонимики декларируется как инструмент укрепления суверенной идентичности. Однако разница в оценках среди жителей многонациональных областей показывает, что принятие таких решений требует компромисса: местным властям необходимо учитывать как текущие приоритеты идеологии, так и отношение населения к историческому прошлому края.

В рамках экспертного разбора, опубликованного информационным порталом KZ24.news, юрист и правозащитник Альжан Исмагулов выделяет два магистральных фактора, определяющих текущую динамику топонимических преобразований в Республике Казахстан:

Переосмысление советского периода. В структурах, отвечающих за идеологическое наполнение внутренней политики, наблюдается стремление минимизировать советское символическое наследие в публичном пространстве. По оценкам эксперта, избыточный акцент на негативных страницах прошлого порой завуалирует текущие экономические проблемы и одновременно снижает значимость масштабных индустриальных достижений советского времени, сформировавших материальную базу страны. Влияние национально ориентированного курса. Определенные уступки со стороны госорганов в пользу этнокультурных общественных групп ведут к тому, что официальный дискурс смещается в сторону приоритета интересов титульного этноса. Это выражается в планомерном сокращении числа русскоязычных названий, что, по мнению правозащитника, может восприниматься как недостаточное внимание к историческому вкладу других народов в развитие и освоение казахстанских земель.

Существенным институциональным вызовом остается сама процедура принятия решений. Действующие законодательные правила формально декларируют усиление роли местных жителей через механизм публичных слушаний, однако Исмагулов выражает скептицизм относительно их практической эффективности, считая их во многом номинальными. По его словам, реальное мнение постоянных горожан порой нивелируется за счет организационных механизмов, когда на заседания привлекаются внешние участники, не имеющие прямого отношения к конкретному населенному пункту, ради создания необходимого численного перевеса.

В качестве оптимального решения правозащитник предлагает рассмотреть полный отказ от практики переименований, поскольку они не оказывают прямого влияния на повышение качества жизни населения. Если же процедурные изменения неизбежны, они должны утверждаться исключительно через прямые локальные референдумы с максимальным охватом постоянных жителей. При этом юрист выражает убежденность в том, что в условиях всеобщего и прозрачного волеизъявления граждан многие города республики сохранили бы свои прежние названия.

Внешний контур проблемы также демонстрирует расхождения в интерпретации истории. Комментируя заявления первого зампреда комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константина Затулина о том, что переименования ведут к разрыву общих связей, Исмагулов разделяет эту озабоченность, полагая, что масштаб проблемы в реальности может быть шире. Эксперт указывает, что в современной казахстанской историографии укрепился подход, рассматривающий дореволюционный и советский периоды через призму колониальной зависимости. Такое восприятие формирует у сторонников данной концепции отторжение прежней топонимики и стремление заменить идеи исторического партнерства тезисами о подчиненном положении территорий, несмотря на то, что Москва не заявляет никаких географических претензий к Казахстану.

Анализ проблемы позволяет разделить подходы общественного сознания к формированию национальной идентичности на две условные категории:

Сбалансированная (академическая) идентичность. Позволяет гражданам гармонично воспринимать поликультурное прошлое страны. При таком подходе русские названия городов рассматриваются как естественная часть общей истории, которая не ставит под сомнение текущий государственный статус и суверенитет территорий. Эксклюзивная (фокусированная на исторических травмах) идентичность. Характеризует категорию людей, склонных воспринимать прошлое преимущественно сквозь призму зависимости и ущемления прав. Такое мышление заставляет видеть в исторических топонимах угрозу национальной безопасности и признак мнимой принадлежности территорий соседнему государству.

При этом эксперт не согласен с распространенной точкой зрения о том, что дискуссии вокруг переименований используются для отвлечения внимания общества от других политических или экономических вопросов.

Процессы изменения названий квалифицируются как прямое следствие реализуемой внутренней идеологии. Данная политика развивается по собственной траектории и является самостоятельным вектором государственной активности, подтверждая, что вопросы картографии в Центральной Азии остаются сложным полем пересечения политики, истории и социокультурного проектирования.