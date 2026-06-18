Аманалиев: Кыргызстан должен удержать талантливых людей в стране

Подписанный президентом Садыром Жапаровым Указ №207 "О мерах по совершенствованию системы налогообложения и налогового администрирования" стал неожиданностью даже для представителей креативного сектора. Об этом рассказал председатель Наблюдательного совета Парка креативных индустрий Данияр Аманалиев, комментируя решение о введении налоговых преференций для ряда направлений интеллектуальной экономики.

По его словам, в обществе сложилось ошибочное мнение, будто инициаторами льгот выступили сами представители креативных индустрий.

"Скажу честно, этот указ был для нас сюрпризом. Некоторые думают, что мы обратились к государству и попросили освободить нас от налогов. На самом деле это не так. Но важно понять глубокий смысл этого решения", - отметил он.

Аманалиев подчеркнул, что сегодня обсуждение зачастую сводится к блогерам, отдельным профессиям и налоговым ставкам, тогда как речь идет о гораздо более масштабных экономических процессах. По его словам, в мире уже несколько десятилетий растет разрыв между богатыми и бедными странами, а развитие искусственного интеллекта способно еще сильнее ускорить этот процесс.

"Нам нужно смотреть шире. Есть страны, которые развиваются медленно, и есть страны, которые смогли совершить рывок. Кыргызстан сегодня пытается перейти на ускоренную траекторию развития. Но для этого недостаточно иметь хорошие показатели один или два года. Нужно инвестировать в будущее уже сейчас", - сказал он.

По мнению Аманалиева, государство фактически делает ставку на новую модель экономики, которая строится не на сырье и материальных активах, а на знаниях, технологиях и интеллектуальном труде.

Он напомнил, что еще несколько десятилетий назад стоимость крупнейших мировых компаний определялась заводами, фабриками и оборудованием. Сегодня ситуация кардинально изменилась.

"Если посмотреть на 500 самых дорогих компаний мира в 1975 году, то около 80 процентов их стоимости составляли материальные активы. Сейчас примерно 90 процентов стоимости крупнейших компаний приходится на то, что невозможно потрогать руками. Это идеи, технологии, программное обеспечение, бренды, исследования и разработки", - рассказал спикер.

В качестве примера он привел компании Tesla и SpaceX.

"Их стоимость определяется не количеством зданий или оборудования. Главная ценность заключается в технологиях и интеллектуальной собственности. Именно это сегодня приносит наибольшую прибыль", - отметил Аманалиев.

По его словам, мировая экономика переживает фундаментальную трансформацию. Если раньше компании больше инвестировали в производственные мощности, то после 2007 года объем вложений в нематериальные активы впервые превысил инвестиции в материальные.

"Сегодня компании вкладывают деньги в программное обеспечение, бренды, исследования, обучение сотрудников и новые технологии. Именно эти инвестиции растут быстрее всего", - подчеркнул он.

При этом, как считает Аманалиев, страны Центральной Азии по-прежнему ориентированы преимущественно на материальные ценности.

"Мы очень любим все, что можно потрогать. Если появляются свободные деньги, мы чаще покупаем недвижимость или автомобиль. Нам сложнее инвестировать в образование, новые знания, исследования или развитие навыков. Но мировая экономика уже давно движется в другом направлении", - сказал эксперт.

По мнению главы Наблюдательного совета ПКИ, подписанный указ должен стать сигналом как для граждан страны, так и для зарубежных инвесторов.

"Смысл этого указа в том, что Кыргызстан приоритизирует интеллектуальную экономику. Это сигнал для всех, кто находится внутри страны, и для всех, кто смотрит на нас из-за рубежа. Мы говорим: мы верим в экономику знаний и готовы поддерживать ее на государственном уровне", - отметил он.

Отдельное внимание Аманалиев уделил проблеме оттока талантливых людей из развивающихся государств. По его словам, инновации создаются сравнительно небольшой группой людей, которые готовы рисковать, запускать новые проекты и предлагать нестандартные решения.

"Большинство инноваций создают очень немногие люди. Многие их проекты заканчиваются неудачей, но именно они меняют правила игры и двигают экономику вперед", - сказал он.

Проблема заключается в том, что именно эти специалисты чаще всего переезжают в развитые страны.

"Богатые государства фактически покупают лучшие таланты мира. Там сильные университеты, современные лаборатории, крупные компании и большие возможности для развития. И если мы хотим конкурировать, нам необходимо создавать условия здесь", - подчеркнул Аманалиев.

Он отметил, что основная прибыль в современной экономике достается не производителям, а создателям идей.

"Айфон собирается в Китае, но основную прибыль получает Apple. Те, кто производит устройство физически, получают значительно меньшую часть доходов. Сегодня зарабатывают те, кто придумывает, разрабатывает технологии и владеет брендом", - пояснил он.

По словам Аманалиева, аналогичная ситуация наблюдается и в легкой промышленности Кыргызстана.

"Наша швейная отрасль часто работает по заказам иностранных брендов. Основная добавленная стоимость остается у тех, кто владеет дизайном, маркетингом и брендом. Поэтому нам нужны собственные дизайнеры и собственные узнаваемые марки", - считает он.

Говоря о Парке креативных индустрий, Аманалиев напомнил, что Кыргызстан одним из первых в мире создал специальный налоговый режим сразу для широкого круга креативных отраслей.

По его словам, льготный режим доказал свою эффективность прежде всего потому, что снижает нагрузку на фонд оплаты труда.

"В традиционной экономике значительная часть расходов уходит на сырье. В интеллектуальной экономике главным ресурсом являются люди. В архитектурной студии, IT-компании или дизайнерском бюро до 80 процентов расходов составляют зарплаты сотрудников. Поэтому налоги на труд здесь имеют гораздо большее значение", - отметил он.

Он также привел пример киноиндустрии, где льготный режим позволил компаниям активнее работать в правовом поле.

"Когда фильм выходит на международные платформы вроде Netflix или других крупных сервисов, там требуют подтверждение прав на контент и официальные договоры со всеми участниками проекта. Если таких документов нет, путь на мировые площадки закрывается. Поэтому легальное оформление сотрудников и актеров напрямую связано с экспортом продукции", - пояснил Аманалиев.

По его словам, стать резидентом Парка креативных индустрий может далеко не каждая компания. Для этого необходимо быть зарегистрированным в Кыргызстане, не иметь задолженностей перед налоговыми органами, регулярно предоставлять отчетность и подтверждать, что не менее 90 процентов выручки формируется за счет креативной деятельности.

"Недостаточно просто сказать, что ты креативный. Каждую компанию проверяют, изучают структуру доходов и деятельности. Только после этого наблюдательный совет принимает решение о предоставлении статуса резидента", - отметил он.

Аманалиев также привел статистику работы парка, которая, по его словам, демонстрирует эффективность выбранной модели. Если в начале работы совокупная выручка резидентов составляла около 44 миллионов сомов за квартал, то к началу 2026 года этот показатель достиг 844 миллионов сомов. При этом рост обеспечили не только новые участники, но и компании, которые находились в парке с первых месяцев его существования.

Отдельно он остановился на вопросе налоговых поступлений. По его словам, опасения о возможных потерях бюджета не подтвердились.

"Когда создавался Парк креативных индустрий, многие опасались, что государство потеряет налоги. Но произошло обратное. Компании начали показывать больше сотрудников, официально оформлять трудовые отношения, увеличивать выручку и выходить из тени. В результате государство стало получать больше налогов", - заявил Аманалиев.

Он подчеркнул, что общественная дискуссия вокруг обнуления налогов во многом строится на неверном понимании сути механизма.

"Сейчас создается впечатление, что креативные индустрии полностью освобождаются от налогов. Это не так. Речь идет только об обнулении единого налога. Подоходный налог и социальные платежи сохраняются. Более того, именно они формируют основную часть налоговых поступлений от резидентов парка", - отметил он.

По его словам, государство рассматривает эти меры не как разовую льготу для отдельных отраслей, а как инвестицию в будущее страны.

"Мы должны понимать, что сегодня конкуренция между странами идет уже не за заводы и оборудование, а за идеи, технологии и талантливых людей. Именно поэтому государство делает ставку на интеллектуальную экономику. Это инвестиция в то, каким будет Кыргызстан через десять, двадцать и тридцать лет", - резюмировал Аманалиев.