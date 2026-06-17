Алмамбет Шыкмаматов: СМИ также подпадают под новые налоговые льготы

Председатель Государственной налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов подробно разъяснил положения подписанного президентом Садыром Жапаровым Указа №207 "О мерах по совершенствованию системы налогообложения и налогового администрирования". Во время встречи с представителями креативных индустрий, бизнеса и медиа он рассказал, почему государство решило предоставить налоговые преференции отдельным направлениям интеллектуальной экономики, ответил на критику инициативы и объяснил, каким образом власти намерены конкурировать за талантливых специалистов с другими странами региона.

По словам главы ГНС, вокруг указа возникло множество споров, а общественная дискуссия во многом сосредоточилась на теме блогеров, хотя сам документ касается значительно более широкого круга деятельности.

Одним из первых на встрече прозвучал вопрос от представителей медиа о том, распространяются ли новые льготы на средства массовой информации. Журналисты напомнили, что государственные СМИ получают финансирование из бюджета, тогда как независимые редакции существуют исключительно за счет собственных доходов и рекламы.

В ответ Алмамбет Шыкмаматов зачитал соответствующую норму документа.

"Услуги по производству и распространению общедоступной информации, в том числе текстовых, графических, аудио- и видеоматериалов для информационно-телекоммуникационной сети. Это вы. Это средства массовой информации, сайты", - заявил глава ГНС.

Он пояснил, что изначально речь шла именно о сайтах и цифровых медиа, однако позже в документ решили отдельно включить блогеров.

"Сначала это были сайты. Потом во время обсуждения нам сказали: сейчас блогеры начнут говорить, что их обделили. Поэтому мы отдельно написали про блогеров. И после этого все внимание переключилось именно на них", - рассказал Шыкмаматов.

При этом глава налоговой службы убежден, что информационная деятельность сегодня является полноценной частью современной экономики.

"Мы утром просыпаемся и первым делом берем телефон. Информация нужна человеку как воздух. Мы постоянно читаем новости, ищем данные, следим за происходящим. Это уже базовая потребность современного человека", - отметил он.

По мнению Шыкмаматова, именно поэтому производство информационного контента следует рассматривать как полноценный сектор экономики, наряду с другими направлениями интеллектуального труда.

Во время обсуждения Гульнура Торалиева, международный консультант по развитию бизнеса, маркетингу и продажам. подняла вопрос справедливости предоставления льгот. Она отметила, что многие граждане до конца не понимают логику государства и задаются вопросом, почему поддержку получают блогеры, представители креативных индустрий и IT-сектора, тогда как врачи, учителя, специалисты центров помощи детям с инвалидностью и другие социально значимые категории работников подобных преференций не имеют.

По ее словам, проблема заключается не только в самих льготах, но и в недостаточной коммуникации со стороны государства.

"Многие люди воспринимают это как несправедливость. Не потому что они против закона, а потому что им не объяснили, где проходит граница между равенством и справедливостью", - отметила она.

Еще одной темой дискуссии стало качество контента в социальных сетях. Торалиева обратила внимание, что сегодня в интернете работают блогеры без профильного образования, которые рекламируют сомнительные финансовые услуги, медицинские процедуры и различные продукты, способные вводить аудиторию в заблуждение.

Она поинтересовалась, не приведет ли государственная поддержка к дальнейшему распространению подобного контента. Однако глава ГНС выступил против усиления государственного регулирования.

"Я всегда был и остаюсь сторонником того, чтобы рынок регулировал себя сам. Если контент плохой, люди сами это увидят. Не нужно все запрещать и регулировать", - заявил Шыкмаматов.

Он подчеркнул, что конкуренция остается наиболее эффективным механизмом отбора качественных продуктов и услуг.

"Люди сами выбирают, какую одежду носить, в какое кафе ходить, кого читать и на кого подписываться. Рынок гораздо эффективнее многих административных решений", - считает глава ГНС.

Отдельный блок встречи был посвящен вопросу долгосрочности новой политики. Участники дискуссии выразили опасение, что после завершения пятилетнего периода льгот представители цифровой экономики могут просто перенести свою деятельность в другие юрисдикции.

Шыкмаматов признал, что такая конкуренция существует, однако именно поэтому Кыргызстан должен создавать привлекательные условия для талантливых специалистов.

"Если через пять лет потребуется, будем принимать новые решения. Сегодня идет конкуренция за талантливых людей, за креативщиков, за разработчиков. Мы должны создавать условия, чтобы они оставались здесь", - подчеркнул он.

Глава налоговой службы также рассказал, как появилась сама идея расширения налоговых преференций. По его словам, толчком стала аналитическая работа ведомства. Сегодня ГНС использует собственную цифровую платформу, которая объединяет данные электронных счетов-фактур, таможенных деклараций, налоговой отчетности и движения денежных средств.

"Мы видим счета-фактуры, декларации, налоговые отчеты, поступление денег. Все это объединено в единую систему. Мы можем анализировать эффективность разных отраслей экономики", - пояснил Шыкмаматов.

Именно благодаря этим данным налоговая служба обратила внимание на показатели резидентов Парка креативных индустрий.

"Мы анализировали строительство, сельское хозяйство, торговлю, добывающую отрасль, сферу услуг. И увидели, что резиденты Парка креативных индустрий показывают очень хорошие результаты. Их обороты растут, налоговые поступления растут. Именно тогда появилась идея усилить это направление", - рассказал глава ГНС.

По его словам, государство увидело работающий механизм и решило поддержать его развитие.

"Спортсмен всегда развивает свои сильные стороны. Государство должно поступать так же. Если мы видим направление, которое показывает результат, его нужно усиливать", - отметил Шыкмаматов.

Во время обсуждения слово взяли и представители креативной индустрии. Один из резидентов Парка креативных индустрий привел собственную статистику налоговых выплат.

По его словам, в 2023 году компания перечислила в бюджет 72 932 сома налогов. В 2024 году сумма выросла до 337 802 сомов, а в 2025 году достигла 458 617 сомов.

"Почти полмиллиона сомов налогов платит небольшая медиакомпания. Благодаря этой инициативе мы увидели, что блогеров не любят даже больше, чем налоговую службу. Но главный вопрос не в том, сколько зарабатывают блогеры. Главное - работают ли они официально, зарегистрированы ли они и платят ли налоги", - заявил участник встречи.

В ходе дискуссии также поднимался вопрос критериев отнесения к блогерской деятельности. Участники встречи интересовались, каким образом государство будет определять, кто относится к данной категории и сможет воспользоваться льготным режимом. Шыкмаматов признал, что дать универсальное определение сложно.

"Блогер создает контент, наращивает аудиторию, к нему приходят рекламодатели. Он фактически создает рекламную площадку. Если человек зарабатывает на рекламе через свой контент, значит, он должен работать официально и платить налоги", - пояснил глава ГНС.

Отдельно он подчеркнул, что государство не отказывается от налогов полностью. По словам Шыкмаматова, новая политика направлена не на раздачу льгот, а на создание условий для роста отраслей, которые способны формировать новую экономику, создавать рабочие места и увеличивать налоговые поступления в будущем.

"Мы увидели сильную сторону экономики и решили ее усилить. В этом и заключается логика предлагаемых изменений", - резюмировал председатель Государственной налоговой службы.