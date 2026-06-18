В ОДКБ обсудили вопросы радиоэлектронной борьбы

В Санкт-Петербурге состоялось заседание Рабочей группы при Совете министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по вопросам радиоэлектронной борьбы. Участники встречи обсудили ключевые направления межгосударственного взаимодействия, направленные на защиту стратегических интересов стран-участниц в условиях современных вызовов.

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков в своем видеообращении к делегатам подчеркнул, что опыт последних вооруженных конфликтов, включая специальную военную операцию, наглядно подтверждает необходимость высокоэффективной организации и ведения радиоэлектронной борьбы. По его словам, этот аспект приобретает особую актуальность при совместном боевом применении профильных сил и средств в составе Коллективных сил ОДКБ. Генерал-полковник также выделил стратегическую значимость создания на межгосударственном уровне Объединенной системы РЭБ, обеспечения армий стран организации передовыми образцами техники и организации качественной подготовки военных специалистов.

В ходе практической части заседания члены Рабочей группы детально рассмотрели комплекс мер по совершенствованию нормативно-правовой базы ОДКБ в сфере радиоэлектронной борьбы и наметили планы проведения мероприятий совместной подготовки подразделений РЭБ. Кроме того, военные эксперты изучили опыт реального боевого применения сил и средств радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Российской Федерации, а также согласовали подходы к формированию единого облика и правовой основы будущей Объединенной системы РЭБ вооруженных сил государств – членов ОДКБ.