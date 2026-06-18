В Кара-Куле задержаны бывший мэр и чиновники мэрии

ГКНБ выявил коррупционные нарушения при строительстве многоквартирного дома для нуждающихся семей в городе Кара-Куль Джалал-Абадской области.

По данным ведомства, в 2024-2025 годах в микрорайоне "Седьмой" был достроен многоквартирный жилой дом, рассчитанный на 32 семьи. Ранее объект находился на балансе мэрии Кара-Куля и длительное время не использовался из-за непригодности к эксплуатации.

В ходе проверки установлено, что при проведении строительных и отделочных работ были допущены нарушения законодательства. В частности, они касались процедур проведения тендеров, а также подготовки технической и надзорной документации в соответствии со строительными нормами и правилами.

По результатам проверки выявлен ущерб государственному бюджету в размере 9 млн 985 тыс. 400 сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 УК КР ("Злоупотребление должностным положением").

В рамках расследования задержаны:

бывший мэр Кара-Куля О.Н.О.;

бывший начальник Управления муниципальной собственности мэрии Кара-Куля К.М.С.;

бывший специалист по строительству УМС мэрии Кара-Куля М.А.А.;

специалист, осуществлявший технический надзор за строительством И.М.А.

Все задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.