Задержаны экс-директор и бухгалтер Джалал-Абадской областной филармонии

ГКНБ выявил нарушения при проведении закупок в Джалал-Абадской областной филармонии имени Токтогула Тыныбекова. По данным ведомства, государству причинен ущерб на сумму 2 млн 795 тыс. 400 сомов.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 337 УК КР ("Злоупотребление должностным положением"). В рамках расследования задержаны бывший исполняющий обязанности директора филармонии Ж.Д.С., бывший главный бухгалтер учреждения М.Д.М., а также поставщик Н.К.А.

Нарушения были выявлены в ходе проверки закупочной деятельности филармонии. По ее итогам установлены факты, повлекшие ущерб государственному бюджету.

Все задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.