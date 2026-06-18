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Задержаны экс-директор и бухгалтер Джалал-Абадской областной филармонии

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ГКНБ выявил нарушения при проведении закупок в Джалал-Абадской областной филармонии имени Токтогула Тыныбекова. По данным ведомства, государству причинен ущерб на сумму 2 млн 795 тыс. 400 сомов.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 337 УК КР ("Злоупотребление должностным положением"). В рамках расследования задержаны бывший исполняющий обязанности директора филармонии Ж.Д.С., бывший главный бухгалтер учреждения М.Д.М., а также поставщик Н.К.А.

Нарушения были выявлены в ходе проверки закупочной деятельности филармонии. По ее итогам установлены факты, повлекшие ущерб государственному бюджету.

Все задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.


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URL: https://www.vb.kg/459451
Теги:
ГКНБ, Джалал-Абадская область, задержание, коррупция, филармония
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