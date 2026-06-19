Бой мечты на 2026 год: Джошуа пригласил Фьюри для разговора в ринге

Энтони Джошуа пригласил Тайсона Фьюри провести дуэль взглядов в ринге в преддверии их долгожданного поединка в супертяжелом весе, который может стать одним из самых ожидаемых боев десятилетия.

Джошуа, который вернется на ринг в следующем месяце в бою против Кристиана Пренги, заявил, что Фьюри будет рад видеть его в ринге после поединка 25 июля в Саудовской Аравии - при условии, что их бой будет официально подтвержден.

"Если ты настроен серьезно, приезжай, и мы сможем поговорить", - сказал Джошуа, добавив, что бой с Фьюри остается его "боем мечты" и одной из главных целей на 2026 год.

Оба британских супертяжеловеса уже подписали соглашение о поединке, однако официальная дата и место проведения пока не объявлены. По данным промоутеров, бой может пройти в Великобритании, но наиболее вероятным вариантом сейчас считаются США, включая Лас-Вегас.