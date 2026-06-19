Флойд Мэйуэзер обвиняется в уголовных преступлениях в Лас-Вегасе

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйуэзер столкнулся с двумя уголовными обвинениями в Лас-Вегасе по делу о предполагаемом мошенничестве при покупке товаров в магазине люксовых перепродаж.

По данным прокуратуры округа Кларк, в апреле Мэйуэзеру были предъявлены обвинения в краже, а также в выписке и передаче чека без достаточного покрытия с намерением совершить мошенничество.

Следствие утверждает, что в декабре 2024 года Мэйуэзер выписал чек на 200 000 долларов через банк Wells Fargo для магазина Gold and Beyond, несмотря на то, что на его счету было недостаточно средств.

Мэйуэзер не присутствовал лично на первом судебном заседании в понедельник в суде Лас-Вегаса. Его интересы представлял адвокат, а следующее слушание по делу назначено на сентябрь.

Сам 49-летний боксер пока не комментировал обвинения. Его представители также не ответили на запросы СМИ.

Это дело стало очередным в ряду юридических и финансовых проблем Мэйуэзера, включая иски о неуплате аренды жилья в Нью-Йорке и споры с ювелирными компаниями.

Несмотря на судебные разбирательства, Мэйуэзер ранее объявил о возвращении в бокс этим летом, включая участие в выставочных боях за рубежом.