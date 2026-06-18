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В субботу в центре Бишкека перекроют несколько улиц из-за Olympic Day

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- Самуэль Деди Ирие
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В столице Кыргызстана 20 июня состоится ежегодный международный спортивный праздник Olympic Day. Центральным событием мероприятия станет массовый забег на дистанцию 500 метров, который пройдет на Старой площади имени Турдакуна Усубалиева. Об этом сообщает государственное информационное агентство "Кабар".

Сбор участников спортивного праздника начнется в 09:00, а сам старт запланирован на 10:00. Ожидается, что в забеге примут участие около 500 детей в возрасте от 11 до 14 лет, представители отечественных спортивных федераций, волонтеры, а также жители и гости столицы. Основной маршрут марафона проложен вокруг памятника В. И. Ленину и охватит участки улиц Абдымомунова, Орозбекова, Раззакова и Рыскулова.

В связи с проведением масштабного спортивного мероприятия субботним утром движение автомобильного транспорта на указанных отрезках улиц будет временно ограничено с 08:00 до 14:00. Городские службы и организаторы просят автовладельцев с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и заблаговременно планировать маршруты поездок по центру города.


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URL: https://www.vb.kg/459458
Теги:
марафон, Бишкек
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