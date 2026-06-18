Из-за праздника "Дуаньу" временно закроются КПП "Торугарт" и "Иркештам"

На кыргызско-китайском участке государственной границы временно приостановят работу автомобильные пункты пропуска. Как пояснили в ведомстве, данные меры вводятся по инициативе китайской стороны в связи с празднованием в Китайской Народной Республике традиционного праздника "Дуаньу" (Праздника драконьих лодок). Об этом сообщает пресс-служба ГПС КР.

Согласно утвержденному графику, пункт пропуска "Иркештам - автодорожный" приостановит пропуск лиц, транспортных средств и грузов сегодня, 18 июня, с 22:00 по бишкекскому времени. Возобновление работы данного направления запланировано на 08:00 субботы, 20 июня 2026 года. В свою очередь, пункт пропуска "Торугарт - автодорожный" будет полностью закрыт в пятницу, 19 июня, и также возобновит пропускные операции с 08:00 субботы.

Участникам внешнеэкономической деятельности, логистическим компаниям и гражданам, планирующим пересечение государственной границы в эти дни, рекомендуется заблаговременно скорректировать маршруты движения. С 20 июня оба приграничных поста вернутся к полноценному функционированию в штатном режиме.