Беглый зять Масимова прячется в Кыргызстане по сомнительному паспорту?

Бывший зять экс-главы КНБ Казахстана Карима Масимова Азамат Капенов, объявленный в международный розыск сразу двумя государствами - Казахстаном и Россией, в настоящее время скрывается на территории Кыргызстана. Экстрадиция затруднена тем, что Капенов называет себя гражданином КР по рождению, однако детальный анализ его документов указывает на вероятное грубое нарушение миграционного законодательства обеих республик. Об этом в своем Telegram-канале "Kozachkov offside" сообщил известный казахстанский журналист-расследователь Михаил Козачков.

"В Казахстане Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) подозревает Капенова в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями с ущербом более 5 миллиардов тенге. Параллельно в Москве суд заочно арестовал его по делу о хищении доли казахстанского предприятия. Сам фигурант заявляет в соцсетях, что никогда не отказывался от кыргызского подданства, однако хронология его перемещений и смена паспортов говорят об обратном.

Азамат Капенов родился в 1978 году в Караколе, позже жил в Бишкеке, а в 1995 году переехал в Алматы. В 2001 году он официально получил казахстанский паспорт по линии возвращения на историческую родину, что автоматически требовало отказа от гражданства Кыргызстана. В статусе гражданина Казахстана Капенов прожил 15 лет, успев за это время даже получить срок за поножовщину (позже судимость была отменена горсудом Алматы после его женитьбы на дочери влиятельного тогда Карима Масимова). В 2016 году власти Казахстана аннулировали его документы из-за автоматической утраты гражданства - выяснилось, что на фоне возбужденного против него дела в Антикоре Капенов уехал в РФ и тайно получил российский паспорт.

Сейчас Капенов находится в КР и предъявляет действующий кыргызский паспорт. Однако, согласно статье 26 Закона КР "О гражданстве", гражданин Кыргызстана лишается подданства при получении паспорта приграничных государств, в перечень которых входят Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Китай.

Таким образом, Капенов по закону не имел права сохранять кыргызские документы ни в 2001 году при вступлении в гражданство Казахстана, ни в последующие годы. Журналист указывает, что разыскиваемый бизнесмен, по всей видимости, попросту не сдал старый паспорт КР при смене подданства, а позже перевыпустил его на родине. Дальнейшая судьба беглого экс-родственника Масимова теперь зависит от позиции проверяющих органов Кыргызстана", - пишет Михаил Козачков.