Крупную партию наркотиков изъяли сотрудники ГКНБ в ходе спецоперации

ГКНБ в ходе масштабной спецоперации пресек деятельность организованной группы, занимавшейся поставкой, хранением и распространением наркотиков на территории Бишкека, Чуйской и Ошской областей.

В рамках возбужденного уголовного дела по пункту 3 части 2 статьи 282 УК КР задержаны шесть граждан Кыргызстана, подозреваемых в причастности к незаконному обороту наркотических средств. Все они водворены в ИВС ГКНБ.

Как сообщили в ведомстве, 17 июня были проведены санкционированные обыски по нескольким адресам в Бишкеке. В результате из незаконного оборота изъято более 10 килограммов наркотических веществ. Кроме того, в пригороде столицы обнаружена и ликвидирована ферма по выращиванию конопли.

По данным следствия, задержанные входили в состав устойчивой группы, которая занималась транспортировкой, хранением и распространением наркотиков, предположительно афганского происхождения.

В рамках этой же спецоперации в Ошской области был задержан гражданин КР К.У.Б. У него изъято около 6 килограммов гашиша.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению каналов поставки наркотиков, других причастных лиц и всех обстоятельств совершенных преступлений.