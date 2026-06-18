Редких хищников зафиксировали фотоловушки в Таласской области

В фотоловушки, установленные в сентябре прошлого года в долине Чоң-Кошой Таласского района, а также на территориях государственных природных парков "Беш-Таш" и "Кара-Буура", попали снежный барс, рысь, горные козлы, косули, кабаны и другие дикие животные.

С 8 по 16 июня сотрудники отдела мониторинга организации NABU Кыргызстан совместно с работниками указанных природных парков провели выезд в горную местность и демонтировали установленные фотоловушки для дальнейшей обработки данных.

В настоящее время полученные фото- и видеоматериалы анализируются. Специалисты уточняют сведения о распространении диких животных в регионе, маршрутах их передвижения и численности популяций.

NABU Кыргызстан на постоянной основе устанавливает фотоловушки в горных районах страны для мониторинга состояния дикой природы. Ранее с помощью таких устройств в Чуйской, Джалал-Абадской и Ошской областях были зафиксированы снежные барсы, рыси, волки, лисицы, горные козлы, маралы, косули, кабаны, улары и многие другие представители животного мира.

Установка фотоловушек является частью программы мониторинга диких животных. Благодаря этой работе удается получать уникальные кадры редких видов, в том числе снежного барса. Собранные данные используются для научных исследований, оценки состояния популяций и разработки мер по охране животного мира.