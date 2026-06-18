Реабилитацию после инсульта сделают более доступной для кыргызстанцев

Министерство здравоохранения Кыргызстана прорабатывает механизмы направления пациентов после инсульта, нейрохирургических операций и других тяжелых заболеваний нервной системы на этап медицинской реабилитации в Кыргызский научно-исследовательский институт курортологии и восстановительного лечения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Этот вопрос обсуждался в ходе выездного совещания, которое 17 июня провела рабочая группа Минздрава во главе с заместителем министра здравоохранения Бакытбеком Кадыралиевым.

По итогам встречи участники рассмотрели вопросы обеспечения преемственности между стационарным лечением и последующей медицинской реабилитацией. В частности, прорабатывается механизм направления пациентов из Национального госпиталя в Институт курортологии и восстановительного лечения после завершения острого периода заболевания.

Также были обсуждены критерии отбора пациентов, оценка их реабилитационного потенциала и совершенствование маршрутизации больных в соответствии с действующими клиническими протоколами и нормативными документами Минздрава.

В ходе визита представители министерства ознакомились с деятельностью института, его материально-технической базой и возможностями оказания реабилитационной помощи. Делегация посетила профильные отделения, лечебно-диагностические кабинеты, бассейны и залы для восстановительного лечения.

В совещании приняли участие руководство института, Национального госпиталя, а также ведущие специалисты в области неврологии, нейрохирургии и медицинской реабилитации.

Участники встречи подчеркнули, что своевременное начало реабилитации после инсульта и других тяжелых неврологических заболеваний способствует снижению инвалидизации и повышению качества жизни пациентов.

В Минздраве отметили, что работа по развитию системы медицинской реабилитации и расширению доступности восстановительного лечения для населения будет продолжена.