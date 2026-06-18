КНУ сохранил позиции в престижный рейтинг QS World University Rankings 2027

Компания QS Quacquarelli Symonds опубликовала результаты международного рейтинга QS World University Rankings 2027 - одного из наиболее авторитетных мировых инструментов оценки деятельности высших учебных заведений.

Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына снова вошел в мировой рейтинг, сохранив свою позицию в диапазоне 1201-1400 QS World University Rankings 2027, подтвердив статус одного из ведущих университетов Кыргызской Республики. Данный результат является показателем системной и упорной работы университета по повышению качества образовательного процесса, развитию научно-исследовательской деятельности, укреплению международного сотрудничества и повышению академической репутации.

Согласно данным рейтинга, в исследовании QS World University Rankings 2027 были оценены 8 808 университетов из 106 стран и территорий мира. При этом 98 высших учебных заведений вошли в рейтинг впервые.

Научно-исследовательский блок рейтинга QS основан на масштабном анализе международных данных. В рамках подготовки рейтинга были изучены более 21 миллиона научных публикаций и свыше 222 миллионов цитирований научных работ. Одним из ключевых показателей рейтинга остаётся репутационная оценка университетов со стороны мирового академического и профессионального сообщества. В 2027 году в исследованиях QS приняли участие около 1,6 миллиона представителей академического сообщества и 600 тысяч работодателей, что делает рейтинг одним из наиболее масштабных международных исследований в сфере высшего образования.

Кыргызская Республика сохраняет стабильное присутствие в мировом академическом пространстве. В рейтинге QS World University Rankings 2027 представлены пять университетов Кыргызстана, что подтверждает развитие национальной системы высшего образования и её интеграцию в международное образовательное пространство.

Участие Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына в рейтинге QS способствует укреплению международного имиджа университета, расширению академических связей, развитию научного потенциала и повышению конкурентоспособности отечественного высшего образования на мировом уровне.

Администрация КНУ поздравляет профессорско-преподавательский состав, сотрудников и студентов Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына, Баткенского регионального многопрофильного института, Нарынского регионального многопрофильного института имени С.Нааматова, Кызыл-Кийского института технологии, экономики и права, Кызыл-Кийского гуманитарно-педагогического института имени М.М.Тайирова, Сулюктинского гуманитарно-экономического института имени А.А.Машрабова и Таласского регионального многопрофильного института, чья преданность академическому совершенству продолжает вносить вклад в развитие мирового образовательного пространства.

Атантаева Элина - ведущий специалист отдела лицензирования и аккредитации