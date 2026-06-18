Кобяков: "Россия последовательно укрепляет сотрудничество с АСЕАН"

Деловой форум Россия – АСЕАН стартовал 17 июня на полях Саммита Россия – АСЕАН в Казани (Татарстан). Главная тема форума "Россия – АСЕАН: партнерство без границ". Мероприятие является важной площадкой для обсуждения перспектив развития торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества между Россией и государствами Юго-Восточной Азии. Организатором форума выступает Торгово-промышленная палата Российской Федерации совместно с Минэкономразвития России и Фондом "Росконгресс".

"Россия последовательно укрепляет сотрудничество с государствами АСЕАН, которые являются одними из наиболее динамично развивающихся экономик мира и важными партнерами нашей страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сегодня взаимодействие охватывает широкий спектр направлений – от торговли и инвестиций до цифровой трансформации, энергетики и гуманитарных обменов. Деловой форум Россия – АСЕАН в Казани создаст дополнительные возможности для прямого диалога между представителями власти, бизнеса и экспертного сообщества, позволит определить новые точки роста и сформировать практические механизмы развития взаимовыгодного сотрудничества", – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Саммита Россия – АСЕАН Антон Кобяков.

Саммит Россия – АСЕАН, посвященный 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, проходит в Казани 17–19 июня. По словам помощника Президента Российской Федерации, Председателя Организационного комитета по подготовке и проведению саммита Юрия Ушакова, по итогам встречи планируется принять четыре документа: Казанскую декларацию, Комплексный план действий по реализации стратегического партнерства Российской Федерации и АСЕАН на 2026–2030 годы, а также совместные заявления по энергетике и культуре.

В Казанской декларации будут закреплены общие подходы России и стран АСЕАН к актуальным вопросам международной повестки и дальнейшему развитию сотрудничества. Комплексный план действий определит конкретные шаги по расширению практического взаимодействия в сферах политики и безопасности, торговли и инвестиций, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, цифровой экономики, науки и технологий. Обсуждение этих и других направлений сотрудничества продолжится на площадке Делового форума Россия – АСЕАН.

Участие в Деловом форуме примут Генеральный секретарь АСЕАН Као Кимхорн, Министр торговли Королевства Камбоджа Чам Нимул, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Владимир Ильичев, заместитель Министра торговли и промышленности Республики Филиппины Аллан Б. Гепти, президент Национальной торгово-промышленной палаты Лаоса Удет Суванавонг, генеральный директор LinkAja Йоги Ризкиан Бахар, председатель EXIM Bank Malaysia Дато Чарон Вардини Мохзани, член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Данияр Иманалиев и другие спикеры.

Программа Форума включает в себя такие темы, как традиционные духовно-нравственные ценности и модели государственно-религиозных отношений в России и странах АСЕАН; развитие сотрудничества в области информационных технологий и ИИ; международная торговля, обеспечение продовольственной безопасности и транспортно-логистическая связанность России и стран АСЕАН, а также взаимодействие по линии ЕАЭС – АСЕАН в области энергетики, инфраструктуры и промышленной кооперации.

Отношениям России и АСЕАН в этом году исполняется 35 лет. Ассоциация объединяет 11 государств Юго-Восточной Азии с совокупным населением свыше 680 млн человек. По оценкам международных организаций, совокупный ВВП стран АСЕАН превышает 4 трлн долларов США, что делает объединение одной из крупнейших экономик мира.

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