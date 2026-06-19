Кыргызстанские гимнастки завоевали бронзу чемпионата Азии

Сборная Кыргызстана по эстетической групповой гимнастике завоевала бронзовую медаль чемпионата Азии, который прошел в Астане. В турнире, проводившемся под эгидой Международной федерации эстетической групповой гимнастики, приняли участие 93 команды из 11 стран.

Главного успеха кыргызстанские спортсменки добились в категории "Сеньоры. Женщины 16 лет и старше", где национальная команда заняла третье место. Бронзовыми призерами стали Юлия Тимошкина, Вероника Ветрищак, Адиле Асанова, Вероника Шубина, Ясмин Кайназарова, Алиса Валяева, София Аргинтаева, Маргарита Непорадна и Айшоола Эркинбекова. Команда, выступающая в неизменном составе на протяжении трех лет, тренируется под руководством главного тренера Васима Сакари и судьи международной категории Ксении Белокуровой.

Кроме медали взрослой сборной, представители Кыргызстана успешно выступили и на сопутствующих международных соревнованиях, завоевав в общей сложности две золотые, одну серебряную и три бронзовые награды.

Среди наиболее ярких результатов - золото команды RAY Unstoppable в категории "Микс" (10–12 лет), бронза Elegance Mini в длинной программе среди спортсменок 10–12 лет, а также первое место команды Elegance Princess в возрастной категории 6–8 лет. Еще одну серебряную и две бронзовые награды в копилку сборной принесли команды из Оша.