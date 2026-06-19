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ГКНБ пресек деятельность международной мошеннической сети в Кыргызстане

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ГКНБ Кыргызстана пресек деятельность транснациональной преступной группы, участники которой, находясь на территории республики, совершали мошеннические действия в отношении граждан иностранных государств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках возбужденного уголовного дела проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий. В результате изъяты компьютерная техника, мобильные устройства и другое оборудование, использовавшееся для совершения преступлений, а также для сокрытия следов незаконного получения доходов.

Преступная деятельность была организована по многоуровневой схеме обработки потенциальных жертв. Для реализации мошеннических действий злоумышленники использовали современные информационные технологии, специализированное программное обеспечение и иностранные платежные системы.

Проведенная проверка показала, что действия участников группы были направлены исключительно против граждан иностранных государств и не затрагивали интересы Кыргызской Республики.

В ГКНБ подчеркнули, что пресечение деятельности подобных преступных структур имеет важное значение для укрепления международного авторитета Кыргызстана в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других лиц, причастных к деятельности преступной группы.


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URL: https://www.vb.kg/459479
Теги:
ГКНБ, задержание, Интернет, мошенничество
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