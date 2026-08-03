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Кыргызстан и Турция подпишут контракты на экспорт ягод

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В Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики под председательством заместителя министра Беназир Нурлановой прошла встреча с делегацией турецких предпринимателей и отечественными экспортерами ягод. Делегацию прибывших бизнесменов сопровождал Генеральный консул КР в Стамбуле Чынгыз Токтобеков.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества, увеличение поставок кыргызской ягодной продукции на турецкий рынок, развитие логистики и реализацию совместных проектов в агропромышленном комплексе. Особое внимание было уделено установлению прямых деловых контактов между кыргызскими производителями и турецкими импортерами.

По итогам встречи представители бизнеса обменялись контактами для дальнейшего взаимодействия. Главным практическим результатом стало заявление Объединения юридических лиц "Ассоциация сельхозпроизводителей "Агрокластер Фрукты и ягоды" и турецкой стороны о намерении заключить экспортные контракты на поставку кыргызской ягодной продукции. Ожидается, что подписание документов укрепит партнерские связи и расширит экспортный потенциал отечественного агросектора.


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URL: https://www.vb.kg/460575
Теги:
Минсельхоз, Турция, Кыргызстан
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