Кыргызстан и Турция подпишут контракты на экспорт ягод

В Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики под председательством заместителя министра Беназир Нурлановой прошла встреча с делегацией турецких предпринимателей и отечественными экспортерами ягод. Делегацию прибывших бизнесменов сопровождал Генеральный консул КР в Стамбуле Чынгыз Токтобеков.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества, увеличение поставок кыргызской ягодной продукции на турецкий рынок, развитие логистики и реализацию совместных проектов в агропромышленном комплексе. Особое внимание было уделено установлению прямых деловых контактов между кыргызскими производителями и турецкими импортерами.

По итогам встречи представители бизнеса обменялись контактами для дальнейшего взаимодействия. Главным практическим результатом стало заявление Объединения юридических лиц "Ассоциация сельхозпроизводителей "Агрокластер Фрукты и ягоды" и турецкой стороны о намерении заключить экспортные контракты на поставку кыргызской ягодной продукции. Ожидается, что подписание документов укрепит партнерские связи и расширит экспортный потенциал отечественного агросектора.