Токаев обсудил с главами судов ОТГ цифровизацию правосудия

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял руководителей высших судебных органов государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ), прибывших в Астану для участия во Второй конференции высших судов ОТГ.

Встреча высокого уровня состоялась 18 июня во Дворце президента Казахстана "Акорда". В ней принял участие председатель Верховного суда Кыргызской Республики Медербек Сатыев, а также руководители высших судебных органов Казахстана, Азербайджана, Узбекистана и Турции, генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

Участники обсудили вопросы укрепления сотрудничества между судебными системами государств тюркского мира, совершенствования механизмов судебной защиты прав граждан и инвесторов, внедрения цифровых технологий в сфере правосудия и дальнейшего развития взаимодействия в рамках ОТГ.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важную роль судебной власти в обеспечении верховенства права, защите прав и свобод граждан, а также создании благоприятной правовой среды для устойчивого социально-экономического развития государств. Он также отметил значение профессионального диалога между высшими судебными органами стран ОТГ и обмена передовым опытом.

Во встрече приняли участие председатель Верховного суда Казахстана Асламбек Мергалиев, председатель Верховного суда Азербайджана Инам Керимов, первый заместитель председателя Верховного суда Узбекистана Алишер Усманов, председатель Кассационного суда Турции Омер Керкез и председатель Государственного совета Турции Зеки Йигит.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению сотрудничества между высшими судебными органами государств-членов ОТГ. В центре внимания остаются вопросы повышения эффективности правосудия, укрепления доверия граждан к судебной системе и формирования общего правового пространства, основанного на принципах законности, справедливости и взаимного уважения.