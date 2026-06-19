МФК "Тойота" завоевал титул чемпиона Кыргызстана по футзалу

МФК "Тойота" завоевал титул чемпиона Суперлиги Кыргызстана по футзалу сезона 2025–2026, победив в решающем матче финальной серии "ДС Групп Дастан" со счётом 6:4.

Финальная серия получилась напряжённой и затяжной - победитель определился только в пятом матче. В итоге "Тойота" выиграла серию со счётом 3:2, оформив чемпионство в упорной борьбе.

Решающая игра прошла в высоком темпе и с большим количеством голов. Обе команды демонстрировали атакующий футзал, однако игроки "Тойоты" оказались точнее в завершающей стадии и сумели склонить чашу весов в свою пользу в ключевые моменты встречи.

На протяжении всего сезона МФК "Тойота" показывал стабильные результаты, уверенно проходя этапы плей-офф и подтверждая статус одного из главных претендентов на титул. Победа в чемпионате стала логичным итогом выступления команды в сезоне.