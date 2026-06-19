Денис Петрашов выиграл золото и установил рекорд Кыргызстана в США

Кыргызстанский пловец Денис Петрашов стал победителем этапа международного турнира TYR Pro Series, который проходит в Индианаполисе (США) завоевав золотую медаль на дистанции 200 метров брассом.

В соревнованиях участвовали 46 спортсменов. В предварительных заплывах Петрашов показал шестой результат - 2 минуты 13,67 секунды, что позволило ему выйти в финал.

В решающем заплыве кыргызстанец уверенно начал дистанцию и после первых 50 метров шел вторым. К отметке 100 метров он вышел в лидеры и затем лишь увеличивал отрыв от соперников.

Финишировав первым с результатом 2 минуты 09,16 секунды, Петрашов не только завоевал золотую медаль, но и установил новый рекорд Кыргызстана.

Предыдущее национальное достижение - 2 минуты 10,07 секунды -также принадлежало Петрашову. Он установил этот рекорд на Олимпийских играх в Токио.