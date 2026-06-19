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Студенты из КР примут участие в международной школе тюркологов на Алтае

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- Назгуль Абдыразакова
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С 29 июня по 3 июля в Барнауле пройдет VI Международная летняя школа молодых ученых - историков, тюркологов и алтаистов. Участниками образовательной программы станут более 30 студентов из Кыргызстана, Казахстана, России и Узбекистана.

Как сообщили организаторы, школу проводит Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета при поддержке Министерства науки и высшего образования России и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.

Алтай считается одной из ключевых территорий формирования тюркского мира и занимает особое место в исторической памяти многих тюркских народов. Именно поэтому школа уже шестой год становится площадкой для обсуждения вопросов истории, культуры и современного развития тюркской цивилизации.

Участников ждет насыщенная образовательная программа с участием ведущих ученых и экспертов из Кыргызстана, Казахстана, России и Узбекистана. Лекции будут посвящены этнической истории тюркских народов, взаимодействию культур Центральной Азии, городам Великого шелкового пути, археологическому наследию региона, современным подходам к изучению древнетюркского языка и перспективам международного сотрудничества.

В частности, доцент Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына Сергей Иванов выступит с лекцией о городах Великого шелкового пути и культуре кочевников Кыргызстана. Среди спикеров также профессор Алтайского государственного университета Юлия Лысенко, профессор Московского городского педагогического университета Дмитрий Васильев, доцент Самаркандского государственного университета Феруза Рашидова, заведующая лабораторией рукописей НИИ тюркологии и алтаистики Казахского национального университета имени аль-Фараби Шынарай Буркитбаева и другие специалисты.

Помимо лекций, участников ожидает практическая работа. Молодые исследователи будут разделены на команды и примут участие в форсайт-сессиях, где разработают собственные проекты по актуальным вопросам тюркологии. Итогом станет защита проектов и их обсуждение с экспертами.

По словам модератора школы, профессора кафедры востоковедения Алтайского государственного университета Инны Анисимовой, программа направлена не только на передачу фундаментальных знаний, но и на формирование у молодых ученых навыков практической исследовательской работы.

В программу также включены показы документальных фильмов о тюркских народах России, встречи с экспертами и экскурсии в Алтайский государственный краеведческий музей, а также Музей археологии и этнографии Алтая.

Участниками школы стали студенты ведущих вузов Алматы, Усть-Каменогорска, Караганды, Бишкека, Ташкента, Самарканда, Алтайского края, республик Алтай и Тыва. Отбор проходил на конкурсной основе с учетом научной активности и исследовательских достижений кандидатов.

Все лекции и выступления экспертов будут доступны на сайте НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай".

Международная школа молодых ученых проводится на базе Алтайского государственного университета с 2020 года в рамках проекта "Тюркский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности". За это время в десяти научно-образовательных сессиях и пяти летних школах приняли участие более 600 студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов из России, Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана, Венгрии и Словении.

С лекциями и мастер-классами для участников проекта в разные годы выступали более 40 экспертов, среди которых научный руководитель Института археологии и этнографии СО РАН, академик РАН Анатолий Деревянко, академик Национальной академии наук Кыргызстана Абылабек Асанканов, академик Национальной академии наук Казахстана Болат Кумеков и член-корреспондент НАН Казахстана Зиябек Кабульдинов.


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Теги:
вуз, наука, Россия, студенты, сотрудничество, Кыргызстан, история
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