Кыргызстан выступил за единое инвестиционное пространство Центральной Азии

Центральная Азия обладает потенциалом для формирования единого инвестиционного пространства и совместного продвижения на мировом рынке. Об этом заявил глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызстана Равшанбек Сабиров на круглом столе в рамках V Ташкентского международного инвестиционного форума.

Как сообщили в Национальном агентстве по инвестициям, мероприятие было посвящено созданию региональной платформы для совместного продвижения экономических возможностей стран Центральной Азии.

По словам Равшанбека Сабирова, международные компании все чаще рассматривают Центральную Азию как единое экономическое пространство с большим рынком, значительным ресурсным потенциалом и широкими возможностями для реализации крупных проектов.

"Сегодня у Центральной Азии есть исторический шанс перейти от конкуренции к совместному продвижению и формированию общего инвестиционного бренда региона. Конкурируя друг с другом, мы привлекаем миллионы. Продвигая Центральную Азию вместе, мы привлекаем миллиарды", - отметил он.

Глава агентства подчеркнул важность развития регионального сотрудничества и предложил создать Сеть агентств по продвижению инвестиций Центральной Азии (CA-IPAN), единый инвестиционный портал региона, а также продвигать страны региона под общим брендом Invest Central Asia.

В ходе встречи кыргызская сторона также представила опыт сопровождения проектов по принципу "единого окна" и цифровые сервисы, разработанные для инвесторов.

Завершая выступление, Равшанбек Сабиров пригласил участников форума на Инвестиционный форум Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет 24-25 июня в Бишкеке в рамках председательства Кыргызстана в ШОС.

По итогам круглого стола участники обсудили дальнейшие шаги по укреплению взаимодействия между профильными агентствами стран Центральной Азии и совместному продвижению экономического потенциала региона на международной арене.