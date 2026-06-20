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Подросток раскрыл данные мошенникам. В Токмоке задержан подозреваемый

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В Токмоке задержан подозреваемый в мошенничестве, жертвой которого стала местная жительница и ее семья. По данным милиции, злоумышленники под видом сотрудников сотовой компании и ГКНБ завладели 500 тысячами сомов и золотыми ювелирными изделиями.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области, по подозрению в совершении преступления задержан житель Токмока А.К., 2007 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 209 ("Мошенничество") Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

По данным следствия, 15 июня в ОВД Токмока обратилась местная жительница М.А. Она рассказала, что 12 июня неизвестный позвонил ее 16-летней сестре Р.А. и представился сотрудником оператора сотовой связи. Под предлогом продления договора он обманным путем получил персональный идентификационный номер девушки.

Спустя некоторое время с другого номера поступил еще один звонок. Собеседник представился сотрудником ГКНБ и сообщил, что персональные данные якобы попали к третьим лицам. Под угрозой привлечения к ответственности он убедил потерпевших "задекларировать" имеющиеся дома деньги и ценности, пообещав направить сотрудника для проверки.

Позднее к дому потерпевших пришел неизвестный мужчина, которому были переданы денежные средства в размере 500 тысяч сомов и золотые украшения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали подозреваемого. При нем были обнаружены несколько банковских карт различных банков, SIM-карты операторов сотовой связи, а также специально подготовленная коробка черного цвета, предположительно использовавшаяся при совершении преступлений.

Подозреваемый был задержан в порядке статьи 96 УПК КР и водворен в изолятор временного содержания. Решением Токмокского городского суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

В настоящее время следствие продолжается. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к преступлению, а также проверяют возможную причастность задержанного к совершению аналогичных мошенничеств.


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URL: https://www.vb.kg/459509
Теги:
ГКНБ, задержание, золото, мошенничество, несовершеннолетние, деньги, Токмок
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