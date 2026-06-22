Бизнес предложил ГНС внедрить авансовую уплату соцвзносов

Представители бизнеса предложили внедрить возможность уплаты социальных взносов сразу за несколько месяцев вперёд. Инициатива была озвучена в ходе встречи предпринимателей с руководством Государственной налоговой службы (ГНС).

По словам участников обсуждения, такая опция будет востребована среди коммерсантов, которые временно выезжают за пределы страны и не всегда могут своевременно производить ежемесячные платежи. Внедрение механизма авансовой оплаты позволит сократить количество просрочек и сделает систему более удобной для плательщиков. В Налоговой службе отметили, что данный вопрос уже находится в проработке.

Кроме того, на встрече обсуждался вопрос перевода средств, уплаченных по старым реквизитам после изменения порядка перечисления платежей в Социальный фонд. Представители ГНС сообщили, что работа по переносу этих денег на актуальные счета находится на завершающей стадии.