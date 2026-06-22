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Бизнес предложил ГНС внедрить авансовую уплату соцвзносов

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- Светлана Лаптева
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Представители бизнеса предложили внедрить возможность уплаты социальных взносов сразу за несколько месяцев вперёд. Инициатива была озвучена в ходе встречи предпринимателей с руководством Государственной налоговой службы (ГНС).

По словам участников обсуждения, такая опция будет востребована среди коммерсантов, которые временно выезжают за пределы страны и не всегда могут своевременно производить ежемесячные платежи. Внедрение механизма авансовой оплаты позволит сократить количество просрочек и сделает систему более удобной для плательщиков. В Налоговой службе отметили, что данный вопрос уже находится в проработке.

Кроме того, на встрече обсуждался вопрос перевода средств, уплаченных по старым реквизитам после изменения порядка перечисления платежей в Социальный фонд. Представители ГНС сообщили, что работа по переносу этих денег на актуальные счета находится на завершающей стадии.


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URL: https://www.vb.kg/459519
Теги:
ГНС, Социальный фонд, Кыргызстан, предприниматель
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