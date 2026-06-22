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Кыргызстан и Иран намерены расширять сотрудничество в сфере прав человека

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Акыйкатчы Кыргызской Республики Джамиля Джаманбаева 22 июня провела встречу с представителем Штаба по правам человека Ирана Касемом Бармузом. Стороны обсудили вопросы международного сотрудничества в сфере защиты прав человека и гуманитарного взаимодействия.

По данным ведомства, в ходе встречи Джамиля Джаманбаева выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших в связи с последними событиями в Иране, а также надежду на сохранение человеческих жизней, обеспечение безопасности гражданского населения и скорейшее улучшение гуманитарной ситуации.

Акыйкатчы отметила возрастающую роль национальных правозащитных институтов в современных условиях и подчеркнула важность обмена опытом между профильными учреждениями разных стран.

"Современные вызовы требуют постоянного обмена опытом между правозащитными учреждениями различных государств. Мы можем взаимодействовать по вопросам соблюдения прав граждан, находящихся в местах лишения свободы и иных местах принудительного содержания, рассмотрения обращений и жалоб граждан, защиты прав трудящихся-мигрантов, студентов, а также сотрудничества по гуманитарным вопросам", -сказала Джамиля Джаманбаева.

В свою очередь Касем Бармуз поблагодарил Акыйкатчы за теплый прием и приглашение принять участие в первой Консультативной встрече национальных органов государств - членов Шанхайской организации сотрудничества по защите прав человека.

Как сообщается, 23 июня в Бишкеке пройдет первая Консультативная встреча национальных органов государств - членов ШОС по защите прав человека


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URL: https://www.vb.kg/459541
Теги:
Иран, сотрудничество, Кыргызстан, акыйкатчы, ШОС
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