Сборная Ирана оставила трогательное послание после матча с Бельгией

Сборная Ирана по футболу оставила рукописное благодарственное послание после матча второго тура группового этапа чемпионата мира - 2026 против Бельгии, который завершился со счётом 0:0 в Лос-Анджелесе.

Покидая раздевалку стадиона SoFi Stadium, игроки и представители тренерского штаба оставили записку, в которой поблагодарили Лос-Анджелес за гостеприимство и выразили признательность болельщикам за мощную поддержку. В послании отмечалось, что команда приехала в "Город ангелов" с гордостью, выступала с честью и покидает его с достоинством. Также футболисты поблагодарили каждого соотечественника, который гнал национальную сборную вперёд на протяжении двух стартовых встреч.

Иранцы провели оба своих матча группы G в Лос-Анджелесе. Ничья с бельгийцами позволила команде набрать второе очко на турнире, что сохранило ей хорошие шансы на выход в плей-офф мирового первенства.