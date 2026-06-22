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Сборная Ирана оставила трогательное послание после матча с Бельгией

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Ирана по футболу оставила рукописное благодарственное послание после матча второго тура группового этапа чемпионата мира - 2026 против Бельгии, который завершился со счётом 0:0 в Лос-Анджелесе.

Покидая раздевалку стадиона SoFi Stadium, игроки и представители тренерского штаба оставили записку, в которой поблагодарили Лос-Анджелес за гостеприимство и выразили признательность болельщикам за мощную поддержку. В послании отмечалось, что команда приехала в "Город ангелов" с гордостью, выступала с честью и покидает его с достоинством. Также футболисты поблагодарили каждого соотечественника, который гнал национальную сборную вперёд на протяжении двух стартовых встреч.

Иранцы провели оба своих матча группы G в Лос-Анджелесе. Ничья с бельгийцами позволила команде набрать второе очко на турнире, что сохранило ей хорошие шансы на выход в плей-офф мирового первенства.


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URL: https://www.vb.kg/459545
Теги:
Иран, футбол, чемпионат мира
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