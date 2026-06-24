Сабиров: Сегодня к Кыргызстану приковано большое внимание инвесторов

Кыргызстан располагает значительным потенциалом для привлечения инвестиций благодаря своему географическому положению и участию в крупных региональных проектах. Об этом заявил глава Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики Равшанбек Сабиров на инвестиционном бизнес-форуме "Кыргызстан - сердце Евразии", который проходит в Бишкеке.

По его словам, форум стал важной международной площадкой для обсуждения перспектив сотрудничества в различных отраслях экономики.

"В рамках форума запланированы четыре панельные сессии, посвященные развитию фармацевтической отрасли, IT-сектора, торгово-экономического сотрудничества и другим направлениям. Также ожидается подписание ряда соглашений и контрактов. Пока рано говорить о конкретных суммах, но уверен, что результаты будут весьма значительными", - отметил Сабиров.

Он подчеркнул, что Кыргызстан находится на историческом Великом шелковом пути и сегодня фактически участвует в его возрождении с использованием современных технологий, цифровизации и электронной коммерции.

Среди наиболее значимых проектов глава агентства назвал строительство железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, реализацию энергетического проекта CASA-1000, строительство Камбаратинской ГЭС-1, развитие специальной финансово-инвестиционной территории "Ала-Тоо Резорт", экологически чистого города Асман-Сити, а также ряд инфраструктурных инициатив.

По словам Сабирова, в ходе встреч с зарубежными делегациями обсуждались новые направления сотрудничества, а иностранные партнеры выразили заинтересованность в совместной реализации проектов в Кыргызстане.

"Мы предлагаем сделать инвестиционный форум ШОС ежегодной площадкой, которая будет проводиться на ротационной основе в странах, председательствующих в организации. Это позволит оперативно решать вопросы сотрудничества, заключать контракты и соглашения, а также создавать дополнительные гарантии для инвесторов", - сказал он.

Равшанбек Сабиров отметил, что страны Шанхайской организации сотрудничества объединяют около половины населения планеты, что делает ШОС одной из крупнейших международных площадок для экономического взаимодействия.

"Наши партнеры заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере инфраструктуры, энергетики, туризма, освоения месторождений и других направлениях. Сегодня интерес к Кыргызстану растет, и это связано как с внутренними преобразованиями, так и с успехами на международной арене", - подчеркнул глава агентства.

В качестве примера он напомнил об избрании Кыргызстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы при поддержке 142 государств, а также об исключении страны из списка государств, в отношении которых действовали ограничения Европейского союза в сфере авиационной безопасности.

"Все это способствует укреплению доверия к Кыргызстану и повышает его инвестиционную привлекательность", - заключил Равшанбек Сабиров.