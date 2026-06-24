Погода
$ 87.42 - 87.83
€ 100.30 - 101.15

Сабиров: Сегодня к Кыргызстану приковано большое внимание инвесторов

435  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстан располагает значительным потенциалом для привлечения инвестиций благодаря своему географическому положению и участию в крупных региональных проектах. Об этом заявил глава Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики Равшанбек Сабиров на инвестиционном бизнес-форуме "Кыргызстан - сердце Евразии", который проходит в Бишкеке.

По его словам, форум стал важной международной площадкой для обсуждения перспектив сотрудничества в различных отраслях экономики.

"В рамках форума запланированы четыре панельные сессии, посвященные развитию фармацевтической отрасли, IT-сектора, торгово-экономического сотрудничества и другим направлениям. Также ожидается подписание ряда соглашений и контрактов. Пока рано говорить о конкретных суммах, но уверен, что результаты будут весьма значительными", - отметил Сабиров.

Он подчеркнул, что Кыргызстан находится на историческом Великом шелковом пути и сегодня фактически участвует в его возрождении с использованием современных технологий, цифровизации и электронной коммерции.

Среди наиболее значимых проектов глава агентства назвал строительство железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, реализацию энергетического проекта CASA-1000, строительство Камбаратинской ГЭС-1, развитие специальной финансово-инвестиционной территории "Ала-Тоо Резорт", экологически чистого города Асман-Сити, а также ряд инфраструктурных инициатив.

По словам Сабирова, в ходе встреч с зарубежными делегациями обсуждались новые направления сотрудничества, а иностранные партнеры выразили заинтересованность в совместной реализации проектов в Кыргызстане.

"Мы предлагаем сделать инвестиционный форум ШОС ежегодной площадкой, которая будет проводиться на ротационной основе в странах, председательствующих в организации. Это позволит оперативно решать вопросы сотрудничества, заключать контракты и соглашения, а также создавать дополнительные гарантии для инвесторов", - сказал он.

Равшанбек Сабиров отметил, что страны Шанхайской организации сотрудничества объединяют около половины населения планеты, что делает ШОС одной из крупнейших международных площадок для экономического взаимодействия.

"Наши партнеры заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере инфраструктуры, энергетики, туризма, освоения месторождений и других направлениях. Сегодня интерес к Кыргызстану растет, и это связано как с внутренними преобразованиями, так и с успехами на международной арене", - подчеркнул глава агентства.

В качестве примера он напомнил об избрании Кыргызстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы при поддержке 142 государств, а также об исключении страны из списка государств, в отношении которых действовали ограничения Европейского союза в сфере авиационной безопасности.

"Все это способствует укреплению доверия к Кыргызстану и повышает его инвестиционную привлекательность", - заключил Равшанбек Сабиров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459600
Теги:
инвестиции, форум, Кыргызстан, Равшан Сабиров, ШОС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  