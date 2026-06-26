В Институте Акыйкатчы рассказали, куда обращаться при фактах пыток

За первые шесть месяцев 2026 года Институт Акыйкатчы провел более 200 мониторингов закрытых и полузакрытых учреждений по всей стране. По итогам проверок в государственные органы направлено свыше 50 актов реагирования, а по одному факту применения пыток возбуждено уголовное дело. Об этом на пресс-кафе, приуроченном к Международному дню в поддержку жертв пыток, сообщил начальник управления по предупреждению пыток и контролю за соблюдением прав человека правоохранительными органами Института Акыйкатчы Эмиль Джандаев.

По его словам, 26 июня мировое сообщество отмечает Международный день в поддержку жертв пыток. Кыргызстан присоединился к Конвенции ООН против пыток и является одним из государств, принимающих меры по выполнению ее требований.

"Пытки являются неприемлемым явлением, и государство должно принимать все меры не только по борьбе с ними, но и по их предупреждению и искоренению", - подчеркнул Джандаев.

Он рассказал, что в настоящее время Институт Акыйкатчы проводит месячник по предупреждению пыток. В его рамках сотрудники посещают учреждения закрытого и полузакрытого типа по всей республике. Речь идет не только об исправительных учреждениях, но и о психиатрических больницах, а также домах-интернатах.

Во время визитов проводятся лекции и профилактические беседы с персоналом учреждений. Специалисты разъясняют требования законодательства, напоминают о недопустимости пыток и жестокого обращения, а также об ответственности за подобные действия.

Кроме того, накануне Институт Акыйкатчы совместно с ОБСЕ и ПРООН организовал викторину с участием представителей государственных органов, в ведении которых находятся закрытые и полузакрытые учреждения. Мероприятие было посвящено вопросам профилактики пыток и соблюдения прав человека.

По словам Джандаева, в ходе мониторингов сотрудники института проверяют условия содержания граждан, беседуют с осужденными, подозреваемыми, пациентами психиатрических учреждений и постояльцами домов-интернатов. По итогам проверок фиксируются жалобы и обращения граждан, а выявленные нарушения становятся основанием для принятия мер реагирования.

"За шесть месяцев нами проведено более 200 мониторингов. По выявленным нарушениям внесено свыше 50 актов реагирования в различные государственные органы. Также по нашим материалам уже возбуждено одно уголовное дело по факту применения пыток", - сообщил он.

Представитель Института Акыйкатчы напомнил, что граждане, столкнувшиеся с фактами пыток или жестокого обращения, могут обратиться за помощью. Для приема обращений действует горячая линия 115, а также телефон 0 (554) 999-222.

В рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню в поддержку жертв пыток, 26 июня сотрудники Института Акыйкатчы совместно с Коалицией против пыток проведут информационно-разъяснительную акцию в торговом центре "Бишкек Парк". Гражданам расскажут об их правах, действующем законодательстве и механизмах защиты от пыток.

Пресс-кафе организовали Институт Акыйкатчы, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека для Центральной Азии, Программный офис ОБСЕ в Бишкеке и Коалиция против пыток.