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Александр Бекмурзин: Пытки чаще всего происходят за закрытыми дверями

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- Назгуль Абдыразакова
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Запрет пыток является абсолютным правом и не может быть ограничен ни интересами следствия, ни тяжестью совершенного преступления, ни чрезвычайными обстоятельствами. Об этом на пресс-кафе, приуроченном к Международному дню в поддержку жертв пыток, заявил программный специалист Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Александр Бекмурзин.

По его словам, эффективность системы противодействия пыткам определяется не количеством зарегистрированных заявлений, а тем, насколько государство способно обеспечить защиту пострадавших, провести независимое расследование, привлечь виновных к ответственности и добиться возмещения причиненного вреда.

"Для пострадавшего недостаточно, чтобы заявление было просто зарегистрировано. Оно должно привести к защите от повторного насилия, независимому расследованию, привлечению виновных лиц к ответственности и реабилитации", - отметил Бекмурзин.

Он напомнил, что в марте 2026 года в статью 137 Уголовного кодекса Кыргызстана были внесены изменения, расширившие определение пыток и круг лиц, которые могут нести ответственность за их совершение.

По словам представителя ОБСЕ, поправки приблизили национальное законодательство к международным стандартам, закрепленным в Конвенции ООН против пыток. Вместе с тем он подчеркнул, что принятие закона является лишь первым шагом, а главным критерием эффективности станет его практическое применение.

Бекмурзин также назвал важным событием передачу мандата Национального превентивного механизма Институту Акыйкатчы. По его мнению, это открывает новый этап в развитии системы предупреждения пыток и создает возможности для дальнейшего укрепления профилактической работы.

"Мы приветствуем начало работы Центра по предупреждению пыток и рассчитываем, что накопленный опыт, знания и партнерские связи будут сохранены и получат дальнейшее развитие", - сказал он.

Представитель ОБСЕ отметил, что устойчивость механизма предупреждения пыток зависит от регулярного мониторинга мест содержания граждан, достаточного финансирования, независимости работы специалистов и беспрепятственного доступа во все учреждения, где люди находятся в условиях ограничения свободы.

Отдельно Бекмурзин подчеркнул роль средств массовой информации в выявлении нарушений прав человека.

"Пытки чаще всего происходят за закрытыми дверями. Профессиональная журналистика помогает сделать эти проблемы видимыми. Важно рассказывать о них ответственно, с уважением к достоинству пострадавших и не допуская их повторной травматизации", - отметил он.

По его словам, Программный офис ОБСЕ в Бишкеке на протяжении многих лет поддерживает национальные усилия по предупреждению пыток. Работа включает содействие мониторинговым визитам в закрытые и полузакрытые учреждения, экспертную поддержку, обучение сотрудников государственных органов и развитие диалога между государством, гражданским обществом и международными партнерами.


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URL: https://www.vb.kg/459635
Теги:
ОБСЕ, права человека, пытки, Кыргызстан, акыйкатчы
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