УВКПЧ ООН: Последствия пыток могут преследовать человека годами

За каждым случаем пыток стоит человек, чье достоинство было нарушено, а последствия пережитого насилия могут сохраняться на протяжении многих лет. Об этом на пресс-кафе, приуроченном к Международному дню в поддержку жертв пыток, заявил исполняющий обязанности регионального представителя Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) для Центральной Азии Эннио Боати.

По его словам, 26 июня международное сообщество отмечает годовщину вступления в силу Конвенции ООН против пыток. Эта дата посвящена не только международным обязательствам государств, но прежде всего жертвам и людям, пережившим пытки.

"Физические травмы могут зажить, однако психологические, социальные и экономические последствия зачастую сохраняются годами. Люди продолжают сталкиваться с травмой, стигматизацией, потерей средств к существованию и трудностями в получении правосудия", - отметил Боати.

Он подчеркнул, что в центре всех мер по борьбе с пытками должен находиться человек, пострадавший от насилия. Такой подход предполагает не только осуждение пыток, но и их предотвращение, проведение эффективных расследований, привлечение виновных к ответственности, а также обеспечение доступа к реабилитации и компенсации причиненного вреда.

По словам представителя ООН, Кыргызстан присоединился к Конвенции против пыток в 1996 году, а в 2008 году ратифицировал Факультативный протокол к ней, взяв на себя обязательства не только реагировать на случаи пыток, но и предотвращать их.

Одним из важных шагов в этом направлении стало создание национального превентивного механизма. После принятия конституционного закона об Акыйкатчы его функции были переданы новому Центру по предупреждению пыток при Институте Акыйкатчы.

Боати отметил, что основная задача национального превентивного механизма заключается не в расследовании уже совершенных нарушений, а в их предупреждении.

"Национальный превентивный механизм действует до того, как нарушение произошло. Он проводит регулярные и внезапные посещения мест лишения свободы, выявляет риски и системные проблемы, которые могут привести к пыткам и жестокому обращению", - сказал он.

По его словам, эффективность такого механизма измеряется не количеством выявленных нарушений, а количеством случаев, которых удалось избежать.

Вместе с тем он подчеркнул, что профилактика не может заменить механизмы восстановления нарушенных прав. В этом ключевую роль играет Институт Акыйкатчы, который рассматривает индивидуальные обращения граждан, помогает выявлять системные проблемы и способствует привлечению виновных к ответственности.

Представитель УВКПЧ ООН также напомнил, что в апреле прошлого года Кыргызстан прошел четвертый цикл Универсального периодического обзора Совета ООН по правам человека. Среди поддержанных страной рекомендаций - эффективное расследование всех случаев пыток, приведение национального законодательства в соответствие с Конвенцией против пыток и улучшение условий содержания в местах лишения свободы.

Отдельное внимание Боати уделил роли независимого мониторинга и средств массовой информации.

"Пытки редко происходят публично. Обычно это происходит за закрытыми дверями, где нет камер и свидетелей. Именно поэтому независимый контроль имеет столь важное значение", - подчеркнул он.

По его словам, объективная журналистика помогает сохранять общественное внимание к проблеме и способствует повышению ответственности государственных органов.

Боати также отметил важность дальнейшего укрепления Института Акыйкатчы в соответствии с Парижскими принципами ООН, которые определяют стандарты деятельности национальных правозащитных учреждений.

"Сильный национальный правозащитный институт помогает выявлять проблемы до того, как они перерастают в кризис, служит мостом между гражданами и государством, поддерживает пострадавших и способствует укреплению доверия общества к государственным институтам", - заявил он.

В завершение представитель УВКПЧ ООН подчеркнул, что предотвращение пыток - это прежде всего защита человеческого достоинства.

"Речь идет о том, чтобы ни один человек не подвергался насилию за закрытыми дверями, чтобы каждое заявление о пытках расследовалось, виновные привлекались к ответственности, а пострадавшие получали поддержку и справедливость", - резюмировал Боати.

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