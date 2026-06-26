Более 40 компаний представили свои проекты на выставке ШОС в Бишкеке

В Бишкеке на площадке спортивно-концертного комплекса "Жаштык Арена" прошла международная выставка SCO Business & Industry Expo Kyrgyzstan 2026, организованная в рамках председательства Кыргызской Республики в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В мероприятии принял участие первый заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев.

Выставка стала одной из ключевых деловых площадок в рамках сотрудничества стран ШОС, объединив представителей бизнеса, инвесторов, государственных органов, торгово-промышленных палат и официальных делегаций государств - членов организации.

В ходе мероприятия был представлен инвестиционный потенциал Кыргызстана и возможности реализации совместных проектов в различных секторах экономики. Участниками выставки стали более 40 отечественных компаний, работающих в строительной, горнодобывающей, текстильной, финансовой, банковской, медицинской, ремесленной и других сферах.

Глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики Равшанбек Сабиров отметил, что проведение выставки в рамках председательства Кыргызстана в ШОС способствует укреплению инвестиционного сотрудничества и расширению взаимодействия между бизнесом и потенциальными инвесторами.

"Кыргызская Республика открыта для новых инвестиционных партнерств и готова предлагать инвесторам перспективные направления для реализации совместных проектов. Такие международные площадки позволяют представить инвестиционные возможности страны, наладить прямой диалог между бизнесом, государственными институтами и зарубежными партнерами, а также создать условия для привлечения новых инвестиций", - подчеркнул Равшанбек Сабиров.

В рамках выставки участники ознакомились с возможностями различных отраслей экономики, обсудили перспективные направления сотрудничества и рассмотрели потенциал реализации совместных инвестиционных проектов.

SCO Business & Industry Expo Kyrgyzstan 2026 была направлена на развитие деловых связей, продвижение инвестиционного потенциала Кыргызстана и создание новых возможностей для международного сотрудничества между государствами - членами ШОС.