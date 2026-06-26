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Beta Tea может построить чайную фабрику в Кыргызстане

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Национальное агентство по инвестициям при президенте Кыргызской Республики и компания Beta Tea обсудили перспективы реализации инвестиционных проектов в Кыргызстане, включая строительство чайной фабрики в Ошской или Чуйской областях. Соответствующая встреча состоялась 26 июня с участием главы агентства Равшанбека Сабирова и генеральных директоров Beta Tea в Кыргызской Республике и Республике Казахстан Угура Ахмета Саита и Жанполата Сафера.

По данным ведомства, основной темой переговоров стали возможные направления сотрудничества и реализация инвестиционных проектов в регионах страны. Особое внимание стороны уделили проекту строительства фабрики по производству чая, а также организационным и практическим вопросам, связанным с его запуском.

Кроме того, участники встречи обсудили сопровождение инвестиционных инициатив, включая подбор площадок для реализации проектов и взаимодействие с государственными органами.

По словам Равшанбека Сабирова, развитие производственных проектов имеет важное значение для экономики страны.

"Наша задача - создавать условия для реализации инвестиционных проектов и обеспечивать эффективное взаимодействие между государством и инвесторами. Важно, чтобы новые производства развивались не только в крупных городах, но и в регионах, создавая дополнительные возможности для экономического роста", - отметил он.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и договорились продолжить работу над конкретными направлениями реализации совместных проектов.


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URL: https://www.vb.kg/459670
Теги:
инвестиции, строительство, Турция, Кыргызстан, продукты
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