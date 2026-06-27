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Кыргызстан усилит работу по привлечению инвестиций

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Национальное агентство по инвестициям при президенте Кыргызской Республики и Ассамблея народов Кыргызстана подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Документ предусматривает взаимодействие в сфере привлечения инвестиций, поддержки совместных инициатив и реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Подписание меморандума состоялось 26 июня. В рамках соглашения стороны договорились обмениваться опытом и информацией, проводить совместные мероприятия, а также содействовать развитию предпринимательства и продвижению инвестиционного потенциала Кыргызстана.

Глава Национального агентства по инвестициям Равшанбек Сабиров отметил, что общественное согласие и стабильность являются важными условиями для устойчивого развития и формирования благоприятного инвестиционного климата.

"Кыргызстан - это страна, где представители разных этносов на протяжении многих лет живут в атмосфере взаимного уважения и согласия. Единство общества и стабильность являются важными факторами развития страны и повышения доверия со стороны международных партнеров и инвесторов. Уверен, что наше сотрудничество с Ассамблеей народов Кыргызстана будет способствовать реализации совместных инициатив и укреплению взаимодействия между государственными институтами и обществом", - сказал Равшанбек Сабиров.

В Ассамблее народов Кыргызстана подчеркнули важность объединения усилий для реализации инициатив, направленных на укрепление общественного согласия, развитие сотрудничества и создание условий для продвижения инвестиционных проектов.

Как отметили стороны, меморандум станет основой для дальнейшего взаимодействия и реализации совместных мероприятий.


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URL: https://www.vb.kg/459676
Теги:
инвестиции, меморандум, Ассамблея народа Кыргызстана, Кыргызстан
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