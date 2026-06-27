Трамп запросил у Конгресса 87,6 млрд долларов на войну с Ираном

Администрация президента США Дональда Трампа направила в Конгресс запрос на выделение дополнительного бюджета в размере 87,6 миллиарда долларов, большая часть из которых предназначена для покрытия расходов, связанных с войной с Ираном, сообщает издание Stars and Stripes.

Проект документа, переданный спикеру Палаты представителей Майку Джонсону, предусматривает выделение более 67 миллиардов долларов профильному министерству обороны. Из этой суммы 21 миллиард долларов планируется направить на закупку боеприпасов, 17,3 миллиарда - на операционные расходы, 2,4 миллиарда - на беспилотные летательные аппараты, 1,7 миллиарда - на поддержание боеготовности и еще 12,1 миллиарда долларов - на засекреченные программы. Помимо военных нужд, в пакет включены 1,4 миллиарда долларов на борьбу со вспышкой лихорадки Эбола в Центральной Африке и 11,1 миллиарда долларов на субсидии американским фермерам.

Запрос Белого дома поступил на следующий день после того, как Сенат одобрил ранее принятую Палатой представителей резолюцию о прекращении несанкционированных военных действий США против Ирана, что стало символическим жестом критики со стороны законодателей. С момента начала боевых действий 28 февраля члены Конгресса регулярно выражали обеспоенность по поводу стоимости конфликта, особенно в части необходимости восполнения запасов критически важных боеприпасов. В прошлом месяце в ходе слушаний в Конгрессе главный финансист Пентагона Джей Херст заявил, что прямые расходы на войну уже достигли примерно 29 миллиардов долларов. По словам американских чиновников, эта сумма в основном покрывает операционные издержки развернутых сил и не учитывает затраты на восстановление военных баз США, поврежденных в ходе столкновений.

На прошлой неделе США и Иран подписали меморандум о прекращении огня, предусматривающий 60-дневный период переговоров по ядерной программе Тегерана и смягчению санкционного режима. На данный момент текущий годовой бюджет Пентагона составляет около 1 триллиона долларов, при этом Трамп уже запросил увеличение оборонных ассигнований до 1,5 триллиона долларов на 2027 фискальный год. Накануне министр обороны Пит Хегсет опубликовал колонку в газете New York Post, в которой встал на защиту "финансовой дисциплины" военного ведомства и подчеркнул, что главной угрозой для национальной безопасности США остается недостаточное инвестирование в оборонный сектор.