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Кабмин КР пообещал китайским инвесторам полную безопасность их вложений

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Кыргызстан намерен усилить государственные гарантии по защите иностранного капитала и продолжит создавать максимально благоприятные условия для зарубежных партнеров. Данное заявление сделал вице-премьер, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Эрлист Акунбеков на переговорах с крупным бизнесом в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР КНР).

В рамках визита глава ведомства встретился с руководством около десяти ведущих китайских компаний, среди которых такие гиганты, как China National Petroleum Corporation (CNPC), China Road and Bridge Corporation (CRBC), Xinjiang Sanbao Industrial Group и China Datang Overseas Investment. Стороны детально обсудили запуск совместных проектов в ключевых отраслях экономики:

  1. строительство автомобильных и железных дорог;
  2. развитие энергетики и горнодобывающего сектора;
  3. переработка сельскохозяйственной продукции;
  4. поставки ГСМ и увеличение объемов взаимной торговли.

Китайские предприниматели, часть из которых уже реализует масштабные проекты в Кыргызстане, подтвердили готовность расширять свое присутствие в республике, отметив комфортный инвестиционный климат. Чтобы ускорить интеграцию, Акунбеков поручил профильным ведомствам КР оперативно изучить все поступившие предложения. Конкретные соглашения и контракты планируется подписать на ближайшем заседании двусторонней Межправкомиссии, а также на полях предстоящего Саммита ШОС, который примет Кыргызстан.

Параллельно вице-премьер провел встречу с кыргызстанскими бизнесменами, работающими на китайском направлении. Представители отечественного бизнеса смогли напрямую обсудить с министром проблемы экспорта, транзита и переработки товаров. Подчеркнув, что предприниматели являются главной опорой экономики, Эрлист Акунбеков анонсировал расширение внутренних мер поддержки, включая скорый запуск новых программ субсидирования и грантовой помощи.


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URL: https://www.vb.kg/459689
Теги:
инвестиции, Китай, СУАР, Кыргызстан
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