"Будущее кино - за сильными историями, а не спецэффектами"

В будущем главным преимуществом кино станут не масштабные спецэффекты, а качественная драматургия и сильные истории. Такое мнение высказал режиссер Юрий Хмельницкий на XXXII Международном кинофестивале "Литература и кино", который проходит в Гатчине Ленинградской области.

По словам режиссера, современные зрители уже привыкли к зрелищным сценам и компьютерным эффектам, поэтому они перестают быть главным фактором успеха фильма.

"Все большие экшен-фильмы с точки зрения "аттракционов", внешней части будут в каком-то смысле обесцениваться. На передний план безусловно будет выходить качественная драматургия. Сегодня мы говорим о том, что победит история", - отметил Хмельницкий.

Он также считает, что даже при активном развитии искусственного интеллекта именно человек еще долго будет оставаться главным создателем глубоких и эмоциональных сюжетов.

"Когда у нас будет тысяча фильмов, созданных искусственным интеллектом, нам будет интересно посмотреть, что же там сделал маленький человек", - сказал режиссер.

Международный кинофестиваль "Литература и кино" проходит в Гатчине с 23 по 27 июня. Форум посвящен экранизациям литературных произведений, фильмам о писателях и истории создания известных книг. В этом году фестиваль проводится в 32-й раз.