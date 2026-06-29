Мэр Бишкека стал вице-президентом Всемирной организации местных властей

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев избран вице-президентом Всемирной организации "Объединенные города и местные власти – Евразия". Решение было единогласно принято 25 июня на конгрессе организации в Танжере (Марокко).

Новая должность позволит главе столицы участвовать в разработке стратегий в сфере устойчивого развития городов, цифровизации, экологии и муниципального управления.

Вице-президенты организации принимают участие в выработке ключевых решений по вопросам развития городов и местного самоуправления. Всемирная организация "Объединенные города и местные власти" объединяет более 240 тысяч городов и муниципалитетов из свыше 140 стран, представляя интересы местных властей на международном уровне, в том числе во взаимодействии с ООН и другими международными структурами.

В мэрии Бишкека отметили, что избрание Айбека Джунушалиева открывает новые возможности для развития международного сотрудничества столицы, обмена опытом с зарубежными городами и участия в крупных международных проектах.