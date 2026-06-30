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Александр Усик освободил чемпионские пояса перед последним боем

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Украинский боксер Александр Усик официально освободил чемпионские титулы WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе, объявив, что намерен провести еще один, заключительный бой в профессиональной карьере.

39-летний спортсмен подчеркнул, что не завершает карьеру немедленно. По его словам, впереди его ждет "последний танец", однако имя будущего соперника и точная дата поединка пока официально не объявлены.

Решение Усика сделало три чемпионских пояса вакантными и открыло путь к новым титульным боям в супертяжелом дивизионе. В числе главных претендентов на борьбу за освободившиеся пояса называются бывший чемпион мира Энтони Джошуа и немецкий тяжеловес Агит Кабайел (который являлся обязательным претендентом по линии WBC).

За годы профессиональной карьеры Усик стал одним из самых титулованных боксеров современности, дважды завоевав статус абсолютного чемпиона мира и сохранив статус непобежденного бойца с рекордом 25-0.

Ожидается, что в ближайшее время боксерские организации объявят о новых титульных поединках за вакантные чемпионские пояса, а также станет известно, кто разделит ринг с Александром Усиком в его прощальном бою.


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URL: https://www.vb.kg/459709
Теги:
бокс, Украина
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