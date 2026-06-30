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Зимнюю Олимпиаду-2026 посмотрели 2,6 миллиарда человек

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- Самуэль Деди Ирие
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Международный олимпийский комитет (МОК) подвел итоги анализа зрительской аудитории зимних Олимпийских игр 2026 года, прошедших в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

По данным МОК, соревнования собрали 2,6 миллиарда зрителей по всему миру. Согласно проведенному после Игр опросу, 84% аудитории положительно оценили Олимпиаду, что на пять процентных пунктов выше показателя предыдущих зимних Игр, где уровень удовлетворенности составлял 79%.

В зимней Олимпиаде-2026 приняли участие 13 российских спортсменов, выступавших в нейтральном статусе. Единственную медаль завоевал Никита Филиппов, ставший серебряным призером в соревнованиях по ски-альпинизму.

В МОК отметили, что эти показатели подтверждают высокий мировой интерес к зимним Олимпийским играм и свидетельствуют о росте вовлеченности зрителей по сравнению с предыдущим олимпийским циклом.


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URL: https://www.vb.kg/459710
Теги:
Олимпийские игры
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